https://ria.ru/20250404/peskov-2009308828.html

Контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, заявил Песков

Контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025

Контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, заявил Песков

Контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важны, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:13:00+03:00

2025-04-04T13:13:00+03:00

2025-04-04T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важны, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами. "Очень важны такие контакты, как те, которые осуществлял Кирилл Дмитриев в Вашингтоне. Это очень важно. Работа будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли говорить сегодня об уверенном оптимизме в переговорах РФ и США.

https://ria.ru/20250404/peskov-2009308355.html

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кирилл дмитриев, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, дональд трамп, сша, российский фонд прямых инвестиций, в мире