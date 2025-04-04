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Контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025
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13:13 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/peskov-2009308828.html
Контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, заявил Песков
Контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2025
Контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, заявил Песков
Контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важны, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:13:00+03:00
2025-04-04T13:13:00+03:00
кирилл дмитриев
россия
вашингтон (штат)
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дональд трамп
сша
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важны, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами. "Очень важны такие контакты, как те, которые осуществлял Кирилл Дмитриев в Вашингтоне. Это очень важно. Работа будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли говорить сегодня об уверенном оптимизме в переговорах РФ и США.
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кирилл дмитриев, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, дональд трамп, сша, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Кирилл Дмитриев, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Дональд Трамп, США, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, заявил Песков

Песков: контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, работа будет продолжаться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важны, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
"Очень важны такие контакты, как те, которые осуществлял Кирилл Дмитриев в Вашингтоне. Это очень важно. Работа будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли говорить сегодня об уверенном оптимизме в переговорах РФ и США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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13:11
 
Кирилл ДмитриевРоссияВашингтон (штат)Дмитрий ПесковДональд ТрампСШАРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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