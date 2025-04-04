https://ria.ru/20250404/peregovory-2009319529.html

В Киеве начались переговоры о размещении европейских войск на Украине

В Киеве начались переговоры о размещении европейских войск на Украине - РИА Новости, 04.04.2025

В Киеве начались переговоры о размещении европейских войск на Украине

В Киеве началась встреча представителей Франции и Британии по поводу размещения контингента европейских войск на территории Украины, сообщает телеканал... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:47:00+03:00

2025-04-04T13:47:00+03:00

2025-04-04T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Киеве началась встреча представителей Франции и Британии по поводу размещения контингента европейских войск на территории Украины, сообщает телеканал "Общественное"."Цель их визита — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента", — говорится в сообщении.По словам источника, мероприятие состоится на уровне начальников военных штабов: французский и британский генералы встретятся с украинскими военными, а потом проведут переговоры с Владимиром Зеленским.В понедельник на Даунинг-стрит по итогам очередного разговора премьер-министра Британии Кира Стармера и главы киевского режима представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут в ближайшие дни встречу для обсуждения украинского урегулирования.Сайт офиса Владимира Зеленского, в свою очередь, сообщил, что встреча представителей генеральных штабов стран, готовых предоставить свои контингенты, запланирована на конец недели и пройдет на Украине.В марте глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250402/filippo-2008830151.html

https://ria.ru/20250404/prichiny-2009245445.html

https://ria.ru/20250331/makron-2008237767.html

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в мире, украина, киев, франция, владимир зеленский, кир стармер