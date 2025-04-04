https://ria.ru/20250404/peregovory-2009319529.html
В Киеве начались переговоры о размещении европейских войск на Украине
В Киеве начались переговоры о размещении европейских войск на Украине - РИА Новости, 04.04.2025
В Киеве начались переговоры о размещении европейских войск на Украине
В Киеве началась встреча представителей Франции и Британии по поводу размещения контингента европейских войск на территории Украины, сообщает телеканал... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:47:00+03:00
2025-04-04T13:47:00+03:00
2025-04-04T13:47:00+03:00
в мире
украина
киев
франция
владимир зеленский
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730384726_0:0:2906:1635_1920x0_80_0_0_a16419e53a1e5e4174034ade0e2cb3a6.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Киеве началась встреча представителей Франции и Британии по поводу размещения контингента европейских войск на территории Украины, сообщает телеканал "Общественное"."Цель их визита — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента", — говорится в сообщении.По словам источника, мероприятие состоится на уровне начальников военных штабов: французский и британский генералы встретятся с украинскими военными, а потом проведут переговоры с Владимиром Зеленским.В понедельник на Даунинг-стрит по итогам очередного разговора премьер-министра Британии Кира Стармера и главы киевского режима представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут в ближайшие дни встречу для обсуждения украинского урегулирования.Сайт офиса Владимира Зеленского, в свою очередь, сообщил, что встреча представителей генеральных штабов стран, готовых предоставить свои контингенты, запланирована на конец недели и пройдет на Украине.В марте глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250402/filippo-2008830151.html
https://ria.ru/20250404/prichiny-2009245445.html
https://ria.ru/20250331/makron-2008237767.html
украина
киев
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730384726_142:0:2592:1838_1920x0_80_0_0_5edd990406182bf8a343d54c6f78c574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, франция, владимир зеленский, кир стармер
В мире, Украина, Киев, Франция, Владимир Зеленский, Кир Стармер
В Киеве начались переговоры о размещении европейских войск на Украине
В Киеве проходят переговоры с Францией и Британией о размещении контингента