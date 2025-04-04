https://ria.ru/20250404/peregovory-2009312769.html

Песков назвал вопрос гарантий безопасности Украине предметом переговоров

Песков назвал вопрос гарантий безопасности Украине предметом переговоров - РИА Новости, 04.04.2025

Песков назвал вопрос гарантий безопасности Украине предметом переговоров

Обсуждение гарантий безопасности для Киева является предметом переговоров, но это сложная тема и говорить о ней пока рано, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:25:00+03:00

2025-04-04T13:25:00+03:00

2025-04-04T14:13:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обсуждение гарантий безопасности для Киева является предметом переговоров, но это сложная тема и говорить о ней пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема, и все это, безусловно, будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет", —заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие гарантии безопасности для Украины Москва будет готова принять.Представитель Кремля также назвал контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важными и заверил, что работа будет продолжаться. Россия продолжает со Штатами контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов, добавил Песков.

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997028211.html

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украина, россия, дмитрий песков