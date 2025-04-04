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Песков назвал вопрос гарантий безопасности Украине предметом переговоров - РИА Новости, 04.04.2025
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13:25 04.04.2025 (обновлено: 14:13 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/peregovory-2009312769.html
Песков назвал вопрос гарантий безопасности Украине предметом переговоров
Песков назвал вопрос гарантий безопасности Украине предметом переговоров - РИА Новости, 04.04.2025
Песков назвал вопрос гарантий безопасности Украине предметом переговоров
Обсуждение гарантий безопасности для Киева является предметом переговоров, но это сложная тема и говорить о ней пока рано, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:25:00+03:00
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украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обсуждение гарантий безопасности для Киева является предметом переговоров, но это сложная тема и говорить о ней пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. &quot;Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема, и все это, безусловно, будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет&quot;, —заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие гарантии безопасности для Украины Москва будет готова принять.Представитель Кремля также назвал контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важными и заверил, что работа будет продолжаться. Россия продолжает со Штатами контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов, добавил Песков.
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украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал вопрос гарантий безопасности Украине предметом переговоров

Песков: вопрос гарантий безопасности для Украины является предметом переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обсуждение гарантий безопасности для Киева является предметом переговоров, но это сложная тема и говорить о ней пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема, и все это, безусловно, будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет", —заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие гарантии безопасности для Украины Москва будет готова принять.

Представитель Кремля также назвал контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важными и заверил, что работа будет продолжаться. Россия продолжает со Штатами контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов, добавил Песков.
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