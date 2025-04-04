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Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP - РИА Новости, 04.04.2025
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12:08 04.04.2025 (обновлено: 12:38 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/peregovorschiki-2009296394.html
Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP
Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP - РИА Новости, 04.04.2025
Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP
Делегация США на переговорах с РФ в Эр-Рияде не сравнится с российской, состоящей из "матерых" и опытных дипломатов, пишет американская газета Washington Post,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:08:00+03:00
2025-04-04T12:38:00+03:00
россия
сша
украина
владимир зеленский
сергей лавров
юрий ушаков
вооруженные силы украины
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Делегация США на переговорах с РФ в Эр-Рияде не сравнится с российской, состоящей из "матерых" и опытных дипломатов, пишет американская газета Washington Post, приводя мнения аналитиков. "Американских переговорщиков по Украине затмили российские, говорят аналитики... Критики утверждают, что американская переговорная команда не идет в сравнение с матерыми бывшими советскими чиновниками с опытом в переговорах в десятки лет и знанием Украины", - пишет издание. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ. Переговоры России и США стартовали 24 марта в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250324/peregovory-2007063878.html
https://ria.ru/20250326/rol-2007322676.html
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россия, сша, украина, владимир зеленский, сергей лавров, юрий ушаков, вооруженные силы украины, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP

WP: американская делегация на переговорах в Эр-Рияде не сравнится с российской

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Делегация США на переговорах с РФ в Эр-Рияде не сравнится с российской, состоящей из "матерых" и опытных дипломатов, пишет американская газета Washington Post, приводя мнения аналитиков.
«
"Американских переговорщиков по Украине затмили российские, говорят аналитики... Критики утверждают, что американская переговорная команда не идет в сравнение с матерыми бывшими советскими чиновниками с опытом в переговорах в десятки лет и знанием Украины", - пишет издание.
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления
24 марта, 21:33
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Раде раскрыли роль украинской делегации на переговорах в Эр-Рияде
26 марта, 00:30
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Кремль: Россия исходит из того, что США расскажут о переговорах с Украиной
12 марта, 12:42
Переговоры России и США стартовали 24 марта в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
На сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Карасин рассказал о составе российской делегации на переговорах в Эр-Рияде
28 марта, 15:20
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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