https://ria.ru/20250404/peregovorschiki-2009296394.html

Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP

Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP - РИА Новости, 04.04.2025

Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP

Делегация США на переговорах с РФ в Эр-Рияде не сравнится с российской, состоящей из "матерых" и опытных дипломатов, пишет американская газета Washington Post,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:08:00+03:00

2025-04-04T12:08:00+03:00

2025-04-04T12:38:00+03:00

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вооруженные силы украины

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Делегация США на переговорах с РФ в Эр-Рияде не сравнится с российской, состоящей из "матерых" и опытных дипломатов, пишет американская газета Washington Post, приводя мнения аналитиков. "Американских переговорщиков по Украине затмили российские, говорят аналитики... Критики утверждают, что американская переговорная команда не идет в сравнение с матерыми бывшими советскими чиновниками с опытом в переговорах в десятки лет и знанием Украины", - пишет издание. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ. Переговоры России и США стартовали 24 марта в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250324/peregovory-2007063878.html

https://ria.ru/20250326/rol-2007322676.html

https://ria.ru/20250312/peskov-2004502633.html

https://ria.ru/20250328/karasinj-2007957435.html

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россия, сша, украина, владимир зеленский, сергей лавров, юрий ушаков, вооруженные силы украины, российский фонд прямых инвестиций, в мире