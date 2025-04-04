Мэр Орска рассказал о ситуации с паводком
Мэр Орска Воробьев: паводок в городе проходит в спокойном режиме
Эвакуация жителей Орска Оренбургской области. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская обл.), 4 апр – РИА Новости. Паводок в Орске Оренбургской области, где год назад затопило старую часть города, проходит в спокойном режиме, его пик уже пройден, сообщил в интервью РИА Новости к годовщине произошедшего мэр города Артем Воробьев.
"В этом году воду из Ириклинского водохранилища начали спускать заранее, спускали весь январь, в феврале увеличили объем, в марте еще увеличили. Уровень воды в реках был довольно высоким, сейчас пик поводка уже пройден. Дважды в день я получаю бюллетень от гидрометцентра, сейчас отмечается постоянное падение уровня воды в реках Урал, Орь – вообще резкое падение, Кумак. Так, что в этом году все идет спокойно", - сообщил РИА Новости Воробьев.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.