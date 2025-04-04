https://ria.ru/20250404/pavodok-2009238445.html

Мэр Орска рассказал о ситуации с паводком

Мэр Орска рассказал о ситуации с паводком - РИА Новости, 04.04.2025

Мэр Орска рассказал о ситуации с паводком

Паводок в Орске Оренбургской области, где год назад затопило старую часть города, проходит в спокойном режиме, его пик уже пройден, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:22:00+03:00

2025-04-04T03:22:00+03:00

2025-04-04T03:22:00+03:00

урал

орск

оренбургская область

происшествия

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ОРСК (Оренбургская обл.), 4 апр – РИА Новости. Паводок в Орске Оренбургской области, где год назад затопило старую часть города, проходит в спокойном режиме, его пик уже пройден, сообщил в интервью РИА Новости к годовщине произошедшего мэр города Артем Воробьев. "В этом году воду из Ириклинского водохранилища начали спускать заранее, спускали весь январь, в феврале увеличили объем, в марте еще увеличили. Уровень воды в реках был довольно высоким, сейчас пик поводка уже пройден. Дважды в день я получаю бюллетень от гидрометцентра, сейчас отмечается постоянное падение уровня воды в реках Урал, Орь – вообще резкое падение, Кумак. Так, что в этом году все идет спокойно", - сообщил РИА Новости Воробьев. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://ria.ru/20250328/genprokuratura-2007861690.html

урал

орск

оренбургская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

урал, орск, оренбургская область, происшествия