"Паника захватывает": во всем мире забили тревогу из-за удара Трампа
Handelsblatt: введенные Трампом пошлины вызвали тревогу у инвесторов
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины стали ударов по мировым фондовым рынкам, пишет Handelsblatt.
Отмечается, что европейские, американские и азиатские фондовые рынки "значительно просели". Так, европейский индекс акций Stoxx 600 упал почти на пять процентов. В Азии индекс Nikkei завершил день на 2,8 процента ниже уровня H+, а в США S&P 500 упал на 3,5 процента за первые полтора часа торгов, оказав дополнительное влияние на европейские биржи. Экономические последствия, к которым привело решение Трампа, вызывают серьезные опасения у инвесторов.
"Паника захватывает все", — приводит издание слова фондового специалиста DZ Bank Серена Хеттлера.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
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