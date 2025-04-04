https://ria.ru/20250404/panika-2009445408.html

"Паника захватывает": во всем мире забили тревогу из-за удара Трампа

"Паника захватывает": во всем мире забили тревогу из-за удара Трампа - РИА Новости, 04.04.2025

"Паника захватывает": во всем мире забили тревогу из-за удара Трампа

Handelsblatt. РИА Новости, 04.04.2025

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2025-04-04T21:50:00+03:00

сша

китай

азия

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины стали ударов по мировым фондовым рынкам, пишет Handelsblatt."После удара, нанесенного Трампом по мировым фондовым рынкам, не может быть и речи о стабилизации фондов. Напротив. Угроза ответных мер со стороны Китая сильно ударила по фондовым рынкам", — говорится в материале.Отмечается, что европейские, американские и азиатские фондовые рынки "значительно просели". Так, европейский индекс акций Stoxx 600 упал почти на пять процентов. В Азии индекс Nikkei завершил день на 2,8 процента ниже уровня H+, а в США S&P 500 упал на 3,5 процента за первые полтора часа торгов, оказав дополнительное влияние на европейские биржи. Экономические последствия, к которым привело решение Трампа, вызывают серьезные опасения у инвесторов."Паника захватывает все", — приводит издание слова фондового специалиста DZ Bank Серена Хеттлера.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250404/opasnost-2009366008.html

https://ria.ru/20250404/kanadtsy-2009385933.html

сша

китай

азия

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сша, китай, азия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире