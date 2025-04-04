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"Паника захватывает": во всем мире забили тревогу из-за удара Трампа - РИА Новости, 04.04.2025
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21:50 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/panika-2009445408.html
"Паника захватывает": во всем мире забили тревогу из-за удара Трампа
"Паника захватывает": во всем мире забили тревогу из-за удара Трампа - РИА Новости, 04.04.2025
"Паника захватывает": во всем мире забили тревогу из-за удара Трампа
Handelsblatt. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:50:00+03:00
2025-04-04T21:50:00+03:00
сша
китай
азия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины стали ударов по мировым фондовым рынкам, пишет Handelsblatt."После удара, нанесенного Трампом по мировым фондовым рынкам, не может быть и речи о стабилизации фондов. Напротив. Угроза ответных мер со стороны Китая сильно ударила по фондовым рынкам", — говорится в материале.Отмечается, что европейские, американские и азиатские фондовые рынки "значительно просели". Так, европейский индекс акций Stoxx 600 упал почти на пять процентов. В Азии индекс Nikkei завершил день на 2,8 процента ниже уровня H+, а в США S&amp;P 500 упал на 3,5 процента за первые полтора часа торгов, оказав дополнительное влияние на европейские биржи. Экономические последствия, к которым привело решение Трампа, вызывают серьезные опасения у инвесторов."Паника захватывает все", — приводит издание слова фондового специалиста DZ Bank Серена Хеттлера.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250404/opasnost-2009366008.html
https://ria.ru/20250404/kanadtsy-2009385933.html
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сша, китай, азия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Азия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
"Паника захватывает": во всем мире забили тревогу из-за удара Трампа

Handelsblatt: введенные Трампом пошлины вызвали тревогу у инвесторов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины стали ударов по мировым фондовым рынкам, пишет Handelsblatt.
"После удара, нанесенного Трампом по мировым фондовым рынкам, не может быть и речи о стабилизации фондов. Напротив. Угроза ответных мер со стороны Китая сильно ударила по фондовым рынкам", — говорится в материале.
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Отмечается, что европейские, американские и азиатские фондовые рынки "значительно просели". Так, европейский индекс акций Stoxx 600 упал почти на пять процентов. В Азии индекс Nikkei завершил день на 2,8 процента ниже уровня H+, а в США S&P 500 упал на 3,5 процента за первые полтора часа торгов, оказав дополнительное влияние на европейские биржи. Экономические последствия, к которым привело решение Трампа, вызывают серьезные опасения у инвесторов.
"Паника захватывает все", — приводит издание слова фондового специалиста DZ Bank Серена Хеттлера.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАКитайАзияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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