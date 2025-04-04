https://ria.ru/20250404/ovchinskiy-2009212763.html

В Зеленограде за 2024 год возвели свыше 100 тысяч "квадратов" предприятий

В Зеленограде за 2024 год возвели свыше 100 тысяч "квадратов" предприятий - РИА Новости, 04.04.2025

В Зеленограде за 2024 год возвели свыше 100 тысяч "квадратов" предприятий

В Зеленограде в 2024 году возвели 106 тысяч квадратных метров производственно-промышленных предприятий, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:03:00+03:00

2025-04-04T10:03:00+03:00

2025-04-04T10:03:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Зеленограде в 2024 году возвели 106 тысяч квадратных метров производственно-промышленных предприятий, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В трех районах Зеленоградского административного округа построили производственные здания и технопарк, в том числе на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Так, в Крюкове возвели комплекс зданий инновационного центра площадью 20,5 тысячи квадратных метров.", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в районе Силино ввели в эксплуатацию три корпуса технопарка "Алабушево". Их общая площадь составляет 53,5 тысячи "квадратов".Помимо этого, в Зеленограде возвели офисно-производственный комплекс площадью 11,2 тысячи квадратных метров. Тут разместили производство глюкометров.Также на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" появилось производство автомобильной электроники, добавляет Овчинский. С 2011 года в Москве было построено 290 производственных объектов общей площадью около трех миллионов квадратных метров.

https://ria.ru/20250323/ovchinskiy-2006726360.html

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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы