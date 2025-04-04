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В Зеленограде за 2024 год возвели свыше 100 тысяч "квадратов" предприятий - РИА Новости, 04.04.2025
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10:03 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ovchinskiy-2009212763.html
В Зеленограде за 2024 год возвели свыше 100 тысяч "квадратов" предприятий
В Зеленограде за 2024 год возвели свыше 100 тысяч "квадратов" предприятий - РИА Новости, 04.04.2025
В Зеленограде за 2024 год возвели свыше 100 тысяч "квадратов" предприятий
В Зеленограде в 2024 году возвели 106 тысяч квадратных метров производственно-промышленных предприятий, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:03:00+03:00
2025-04-04T10:03:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Зеленограде в 2024 году возвели 106 тысяч квадратных метров производственно-промышленных предприятий, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В трех районах Зеленоградского административного округа построили производственные здания и технопарк, в том числе на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Так, в Крюкове возвели комплекс зданий инновационного центра площадью 20,5 тысячи квадратных метров.", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в районе Силино ввели в эксплуатацию три корпуса технопарка "Алабушево". Их общая площадь составляет 53,5 тысячи "квадратов".Помимо этого, в Зеленограде возвели офисно-производственный комплекс площадью 11,2 тысячи квадратных метров. Тут разместили производство глюкометров.Также на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" появилось производство автомобильной электроники, добавляет Овчинский. С 2011 года в Москве было построено 290 производственных объектов общей площадью около трех миллионов квадратных метров.
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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Зеленограде за 2024 год возвели свыше 100 тысяч "квадратов" предприятий

В ЗелАО построили более 100 тысяч "квадратов" производственных помещений

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Зеленограде в 2024 году возвели 106 тысяч квадратных метров производственно-промышленных предприятий, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В трех районах Зеленоградского административного округа построили производственные здания и технопарк, в том числе на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Так, в Крюкове возвели комплекс зданий инновационного центра площадью 20,5 тысячи квадратных метров.", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что в районе Силино ввели в эксплуатацию три корпуса технопарка "Алабушево". Их общая площадь составляет 53,5 тысячи "квадратов".
Помимо этого, в Зеленограде возвели офисно-производственный комплекс площадью 11,2 тысячи квадратных метров. Тут разместили производство глюкометров.
Также на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" появилось производство автомобильной электроники, добавляет Овчинский.

С 2011 года в Москве было построено 290 производственных объектов общей площадью около трех миллионов квадратных метров.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Овчинский: в Басманном районе Москвы построят бизнес-центр
23 марта, 09:00
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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