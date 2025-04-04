В Зеленограде за 2024 год возвели свыше 100 тысяч "квадратов" предприятий
В ЗелАО построили более 100 тысяч "квадратов" производственных помещений
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Зеленограде в 2024 году возвели 106 тысяч квадратных метров производственно-промышленных предприятий, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В трех районах Зеленоградского административного округа построили производственные здания и технопарк, в том числе на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Так, в Крюкове возвели комплекс зданий инновационного центра площадью 20,5 тысячи квадратных метров.", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что в районе Силино ввели в эксплуатацию три корпуса технопарка "Алабушево". Их общая площадь составляет 53,5 тысячи "квадратов".
"В трех районах Зеленоградского административного округа построили производственные здания и технопарк, в том числе на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Так, в Крюкове возвели комплекс зданий инновационного центра площадью 20,5 тысячи квадратных метров.", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что в районе Силино ввели в эксплуатацию три корпуса технопарка "Алабушево". Их общая площадь составляет 53,5 тысячи "квадратов".
Помимо этого, в Зеленограде возвели офисно-производственный комплекс площадью 11,2 тысячи квадратных метров. Тут разместили производство глюкометров.
Овчинский: в Басманном районе Москвы построят бизнес-центр
23 марта, 09:00