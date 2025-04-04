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Власти МО выделят свыше 15,5 млрд рублей на развитие ОЭЗ в 2025 году
Власти МО выделят свыше 15,5 млрд рублей на развитие ОЭЗ в 2025 году - РИА Новости, 04.04.2025
Власти МО выделят свыше 15,5 млрд рублей на развитие ОЭЗ в 2025 году
В России создадут три новые особые экономические зоны, одну из них будет расположена в Серпухове. Там появится порядка 900 рабочих мест, сообщил 360.ru. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:29:00+03:00
2025-04-04T15:29:00+03:00
2025-04-04T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В России создадут три новые особые экономические зоны, одну из них будет расположена в Серпухове. Там появится порядка 900 рабочих мест, сообщил 360.ru.На территории ОЭЗ "Большой Серпухов" будет организовано производство лекарств и устройств пожаротушения. Резиденты также разработают систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов.По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сейчас в Подмосковье действуют пять особых экономических зон. Они являются драйверами активности."Для региона это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и развитие территорий. Уже сегодня в Подмосковье работают пять ОЭЗ, где 215 резидентов вложили 209,2 миллиарда рублей и создали более 14,8 тысячи рабочих мест. Это доказывает, что такая модель работает и приносит реальную пользу", – отметил депутат.Он добавил, что в 2025 году в рамках госпрограммы будет выделено свыше 15,5 миллиарда рублей на создание и развитие ОЭЗ, индустриальных и технопарков. Компании смогут быстро запустить производство в комфортных условиях. Кроме того, существуют меры поддержки в виде льготных налоговых ставок и таможенных преференций.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
В России создадут три новые особые экономические зоны, одну из них будет расположена в Серпухове. Там появится порядка 900 рабочих мест, сообщил 360.ru
.
На территории ОЭЗ "Большой Серпухов" будет организовано производство лекарств и устройств пожаротушения. Резиденты также разработают систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сейчас в Подмосковье действуют пять особых экономических зон. Они являются драйверами активности.
"Для региона это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и развитие территорий. Уже сегодня в Подмосковье работают пять ОЭЗ, где 215 резидентов вложили 209,2 миллиарда рублей и создали более 14,8 тысячи рабочих мест. Это доказывает, что такая модель работает и приносит реальную пользу", – отметил депутат.
Он добавил, что в 2025 году в рамках госпрограммы будет выделено свыше 15,5 миллиарда рублей на создание и развитие ОЭЗ, индустриальных и технопарков. Компании смогут быстро запустить производство в комфортных условиях. Кроме того, существуют меры поддержки в виде льготных налоговых ставок и таможенных преференций.