https://ria.ru/20250404/oez-2009353515.html

Власти МО выделят свыше 15,5 млрд рублей на развитие ОЭЗ в 2025 году

Власти МО выделят свыше 15,5 млрд рублей на развитие ОЭЗ в 2025 году - РИА Новости, 04.04.2025

Власти МО выделят свыше 15,5 млрд рублей на развитие ОЭЗ в 2025 году

В России создадут три новые особые экономические зоны, одну из них будет расположена в Серпухове. Там появится порядка 900 рабочих мест, сообщил 360.ru. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:29:00+03:00

2025-04-04T15:29:00+03:00

2025-04-04T15:29:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774047213_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_10e0b09094c888438124a98b31f758d7.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В России создадут три новые особые экономические зоны, одну из них будет расположена в Серпухове. Там появится порядка 900 рабочих мест, сообщил 360.ru.На территории ОЭЗ "Большой Серпухов" будет организовано производство лекарств и устройств пожаротушения. Резиденты также разработают систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов.По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сейчас в Подмосковье действуют пять особых экономических зон. Они являются драйверами активности."Для региона это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и развитие территорий. Уже сегодня в Подмосковье работают пять ОЭЗ, где 215 резидентов вложили 209,2 миллиарда рублей и создали более 14,8 тысячи рабочих мест. Это доказывает, что такая модель работает и приносит реальную пользу", – отметил депутат.Он добавил, что в 2025 году в рамках госпрограммы будет выделено свыше 15,5 миллиарда рублей на создание и развитие ОЭЗ, индустриальных и технопарков. Компании смогут быстро запустить производство в комфортных условиях. Кроме того, существуют меры поддержки в виде льготных налоговых ставок и таможенных преференций.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)