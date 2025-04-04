https://ria.ru/20250404/oborudovanie-2009419128.html

Свыше 400 школ в Тверской области оснастят новым оборудованием в 2025 году

Свыше 400 школ в Тверской области оснастят новым оборудованием в 2025 году - РИА Новости, 04.04.2025

Свыше 400 школ в Тверской области оснастят новым оборудованием в 2025 году

В 2025 году 435 школ Тверской области оснастят новым оборудованием по региональному проекту "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети", сообщает... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:45:00+03:00

2025-04-04T18:45:00+03:00

2025-04-04T18:45:00+03:00

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В 2025 году 435 школ Тверской области оснастят новым оборудованием по региональному проекту "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети", сообщает пресс-служба облправительства. Оборудование поступит в кабинеты технологии и основ безопасности и защиты Родины. В частности, их оснастят новыми швейными машинками, манекенами, комплектами инструментов для технологии мальчиков, демонстрационным оборудованием. По информации правительства, первые школы получили его. В правительстве отметили, что в кабинетах технологии и основ безопасности и защиты Родины школьники получают трудовые навыки и проходят уроки по патриотической тематике. Мероприятия по этим направлениям входят в действующую в регионе стратегию духовно-нравственного воспитания детей и являются одними из ключевых в работе с подрастающим поколением. "Сегодня важно уделить особое внимание воспитательному процессу в школах. Принципиально важно, чтобы данная работа обеспечивала связь между поколениями, чтобы наше общество оставалось сплоченным и единым в защите Отечества, в труде", – приводит пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. В Тверской области особое внимание уделяется созданию необходимых условий для всестороннего развития детей, получения ими качественного образования, подчеркнули в облправительстве. Так, в регионе модернизируются школьные системы образования по профильной федеральной программе, ежегодно укрепляется материально-техническая база школ и детских садов. Кроме того, непосредственное участие в совершенствовании образовательного пространства по различным направлениям могут принимать и сами школьники – с 2021 года в Тверской области действует программа поддержки школьных инициатив. С момента ее старта в школах региона было реализовано свыше 180 проектов, инициаторами которых были ученики.

https://ria.ru/20250402/agrarii-2008908219.html

https://ria.ru/20250401/monitoring-2008723335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя