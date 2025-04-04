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Свыше 400 школ в Тверской области оснастят новым оборудованием в 2025 году - РИА Новости, 04.04.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:45 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/oborudovanie-2009419128.html
Свыше 400 школ в Тверской области оснастят новым оборудованием в 2025 году
Свыше 400 школ в Тверской области оснастят новым оборудованием в 2025 году - РИА Новости, 04.04.2025
Свыше 400 школ в Тверской области оснастят новым оборудованием в 2025 году
В 2025 году 435 школ Тверской области оснастят новым оборудованием по региональному проекту "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети", сообщает... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:45:00+03:00
2025-04-04T18:45:00+03:00
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В 2025 году 435 школ Тверской области оснастят новым оборудованием по региональному проекту "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети", сообщает пресс-служба облправительства. Оборудование поступит в кабинеты технологии и основ безопасности и защиты Родины. В частности, их оснастят новыми швейными машинками, манекенами, комплектами инструментов для технологии мальчиков, демонстрационным оборудованием. По информации правительства, первые школы получили его. В правительстве отметили, что в кабинетах технологии и основ безопасности и защиты Родины школьники получают трудовые навыки и проходят уроки по патриотической тематике. Мероприятия по этим направлениям входят в действующую в регионе стратегию духовно-нравственного воспитания детей и являются одними из ключевых в работе с подрастающим поколением. "Сегодня важно уделить особое внимание воспитательному процессу в школах. Принципиально важно, чтобы данная работа обеспечивала связь между поколениями, чтобы наше общество оставалось сплоченным и единым в защите Отечества, в труде", – приводит пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. В Тверской области особое внимание уделяется созданию необходимых условий для всестороннего развития детей, получения ими качественного образования, подчеркнули в облправительстве. Так, в регионе модернизируются школьные системы образования по профильной федеральной программе, ежегодно укрепляется материально-техническая база школ и детских садов. Кроме того, непосредственное участие в совершенствовании образовательного пространства по различным направлениям могут принимать и сами школьники – с 2021 года в Тверской области действует программа поддержки школьных инициатив. С момента ее старта в школах региона было реализовано свыше 180 проектов, инициаторами которых были ученики.
https://ria.ru/20250402/agrarii-2008908219.html
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
Свыше 400 школ в Тверской области оснастят новым оборудованием в 2025 году

Оборудование в предметные кабинеты в 2025 году получат 435 школ Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСвыше 400 школ в Тверской области оснастят новым оборудованием в 2025 году
Свыше 400 школ в Тверской области оснастят новым оборудованием в 2025 году - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В 2025 году 435 школ Тверской области оснастят новым оборудованием по региональному проекту "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети", сообщает пресс-служба облправительства.
Оборудование поступит в кабинеты технологии и основ безопасности и защиты Родины. В частности, их оснастят новыми швейными машинками, манекенами, комплектами инструментов для технологии мальчиков, демонстрационным оборудованием. По информации правительства, первые школы получили его.
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В правительстве отметили, что в кабинетах технологии и основ безопасности и защиты Родины школьники получают трудовые навыки и проходят уроки по патриотической тематике. Мероприятия по этим направлениям входят в действующую в регионе стратегию духовно-нравственного воспитания детей и являются одними из ключевых в работе с подрастающим поколением.
"Сегодня важно уделить особое внимание воспитательному процессу в школах. Принципиально важно, чтобы данная работа обеспечивала связь между поколениями, чтобы наше общество оставалось сплоченным и единым в защите Отечества, в труде", – приводит пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.
В Тверской области особое внимание уделяется созданию необходимых условий для всестороннего развития детей, получения ими качественного образования, подчеркнули в облправительстве. Так, в регионе модернизируются школьные системы образования по профильной федеральной программе, ежегодно укрепляется материально-техническая база школ и детских садов.
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Кроме того, непосредственное участие в совершенствовании образовательного пространства по различным направлениям могут принимать и сами школьники – с 2021 года в Тверской области действует программа поддержки школьных инициатив. С момента ее старта в школах региона было реализовано свыше 180 проектов, инициаторами которых были ученики.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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