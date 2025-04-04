https://ria.ru/20250404/netanjahu-2009428562.html
Нетаньяху обсудил с Трампом американские пошлины
Нетаньяху обсудил с Трампом американские пошлины - РИА Новости, 04.04.2025
Нетаньяху обсудил с Трампом американские пошлины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг по телефону обсудил с президентом США Дональдом Трампом американские пошлины на импорт, передает агентство... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:30:00+03:00
2025-04-04T19:30:00+03:00
2025-04-04T19:30:00+03:00
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биньямин нетаньяху
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг по телефону обсудил с президентом США Дональдом Трампом американские пошлины на импорт, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом о его новой пошлинной политике... Нетаньяху поднял этот вопрос в телефонном разговоре в Трампом в четверг, во время визита в Венгрию", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух высокопоставленных израильских официальных лиц. По словам одного из собеседников агентства, большинство проблем, связанных с введением пошлин, "могут быть решены". В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%. Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции. Израильский портал Ynet отмечает, что в 2024 году общий экспорт Израиля в США составил порядка 34 миллиардов долларов, включая услуги, которые не подлежат обложению тарифами. По мнению президента ассоциации промышленников Израиля Рона Томера, которое приводит портал, новые тарифы могут нанести ущерб израильским экспортерам, привести к потере рабочих мест и сократить деловую активность на американском рынке.
https://ria.ru/20250401/izrail-2008774614.html
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Введение Трампом пошлин на импорт
Нетаньяху обсудил с Трампом американские пошлины
Reuters: Нетаньяху по телефону обсудил с Трампом американские пошлины на импорт
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг по телефону обсудил с президентом США Дональдом Трампом американские пошлины на импорт, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников.
«
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
поговорил с президентом США Дональдом Трампом
о его новой пошлинной политике... Нетаньяху поднял этот вопрос в телефонном разговоре в Трампом в четверг, во время визита в Венгрию", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух высокопоставленных израильских официальных лиц.
По словам одного из собеседников агентства, большинство проблем, связанных с введением пошлин, "могут быть решены".
В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%.
Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.
Израильский портал Ynet отмечает, что в 2024 году общий экспорт Израиля в США составил порядка 34 миллиардов долларов, включая услуги, которые не подлежат обложению тарифами. По мнению президента ассоциации промышленников Израиля Рона Томера, которое приводит портал, новые тарифы могут нанести ущерб израильским экспортерам, привести к потере рабочих мест и сократить деловую активность на американском рынке.