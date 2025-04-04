https://ria.ru/20250404/nato-2009329757.html

Рютте назвал Россию главной угрозой для НАТО

Рютте назвал Россию главной угрозой для НАТО - РИА Новости, 04.04.2025

Рютте назвал Россию главной угрозой для НАТО

Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, даже если украинский конфликт закончится, заявил генсек альянса Марк Рютте. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:24:00+03:00

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2025-04-04T14:39:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, даже если украинский конфликт закончится, заявил генсек альянса Марк Рютте. "Нет сомнений, что Россия является главной угрозой для НАТО и останется такой угрозой в долгосрочной перспективе, даже если конфликт на Украине завершится", - сказал он.

https://ria.ru/20250326/nato-2007568379.html

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в мире, россия, украина, марк рютте, нато