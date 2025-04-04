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Рютте назвал Россию главной угрозой для НАТО - РИА Новости, 04.04.2025
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14:24 04.04.2025 (обновлено: 14:39 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/nato-2009329757.html
Рютте назвал Россию главной угрозой для НАТО
Рютте назвал Россию главной угрозой для НАТО - РИА Новости, 04.04.2025
Рютте назвал Россию главной угрозой для НАТО
Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, даже если украинский конфликт закончится, заявил генсек альянса Марк Рютте. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:24:00+03:00
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, даже если украинский конфликт закончится, заявил генсек альянса Марк Рютте. "Нет сомнений, что Россия является главной угрозой для НАТО и останется такой угрозой в долгосрочной перспективе, даже если конфликт на Украине завершится", - сказал он.
https://ria.ru/20250326/nato-2007568379.html
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в мире, россия, украина, марк рютте, нато
В мире, Россия, Украина, Марк Рютте, НАТО
Рютте назвал Россию главной угрозой для НАТО

Рютте: Россия останется угрозой НАТО, даже если конфликт на Украине закончится

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, даже если украинский конфликт закончится, заявил генсек альянса Марк Рютте.
«
"Нет сомнений, что Россия является главной угрозой для НАТО и останется такой угрозой в долгосрочной перспективе, даже если конфликт на Украине завершится", - сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Рютте заявил, что не согласен с призывом не приближать силы НАТО к России
26 марта, 20:41
 
В миреРоссияУкраинаМарк РюттеНАТО
 
 
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