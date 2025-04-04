Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена
Георгиевские знамена получили две бригады и батальон 51-й гвардейской армии
Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил георгиевские знамена двум бригадам и батальону в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения СВО торжественно вручил Георгиевские знамёна командирам 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко мотострелковым бригад, а также 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что знамена вручены от имени президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений.
Почетное наименование "гвардейская" было присвоено 51 общевойсковой Донецкой армии Южного военного округа указом президента Российской Федерации от 18 сентября 2024 г № 806 за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
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