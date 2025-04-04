https://ria.ru/20250404/nagrady-2009244634.html

Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена

Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена - РИА Новости, 04.04.2025

Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена

Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил георгиевские знамена двум бригадам и батальону в зоне СВО,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:20:00+03:00

2025-04-04T05:20:00+03:00

2025-04-04T05:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

южный военный округ

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил георгиевские знамена двум бригадам и батальону в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения СВО торжественно вручил Георгиевские знамёна командирам 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко мотострелковым бригад, а также 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что знамена вручены от имени президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений. Почетное наименование "гвардейская" было присвоено 51 общевойсковой Донецкой армии Южного военного округа указом президента Российской Федерации от 18 сентября 2024 г № 806 за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)