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Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/nagrady-2009244634.html
Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена
Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена - РИА Новости, 04.04.2025
Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена
Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил георгиевские знамена двум бригадам и батальону в зоне СВО,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:20:00+03:00
2025-04-04T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
южный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил георгиевские знамена двум бригадам и батальону в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения СВО торжественно вручил Георгиевские знамёна командирам 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко мотострелковым бригад, а также 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что знамена вручены от имени президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений. Почетное наименование "гвардейская" было присвоено 51 общевойсковой Донецкой армии Южного военного округа указом президента Российской Федерации от 18 сентября 2024 г № 806 за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, владимир путин, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Южный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командующий 51-й гвардейской армией ЮВО вручил георгиевские знамена

Георгиевские знамена получили две бригады и батальон 51-й гвардейской армии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил георгиевские знамена двум бригадам и батальону в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения СВО торжественно вручил Георгиевские знамёна командирам 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко мотострелковым бригад, а также 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что знамена вручены от имени президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений.
Почетное наименование "гвардейская" было присвоено 51 общевойсковой Донецкой армии Южного военного округа указом президента Российской Федерации от 18 сентября 2024 г № 806 за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинЮжный военный округМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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