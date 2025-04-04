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Российские спасатели-медики вернули к жизни пациента в Мьянме - РИА Новости, 04.04.2025
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16:00 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/myanma-2009366605.html
Российские спасатели-медики вернули к жизни пациента в Мьянме
Российские спасатели-медики вернули к жизни пациента в Мьянме - РИА Новости, 04.04.2025
Российские спасатели-медики вернули к жизни пациента в Мьянме
Российские спасатели-медики более часа проводили реанимацию пациенту в Мандалае в Мьянме и вернули его к жизни, сообщил журналистам начальник отряда... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:00:00+03:00
2025-04-04T16:00:00+03:00
в мире
мьянма
таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские спасатели-медики более часа проводили реанимацию пациенту в Мандалае в Мьянме и вернули его к жизни, сообщил журналистам начальник отряда "Центроспас" МЧС России Александр Кресан. "Сегодня в аэромобильный госпиталь МЧС России был доставлен пациент без сознания. Когда его занесли в операционный модуль, пульс и дыхание уже отсутствовали. Врачи немедленно начали расширенную сердечно-лёгочную реанимацию, которая продолжалась более часа", - сказал Кресан. По его словам, российским медикам удалось возобновить работу сердца, после чего мужчину перевели на аппарат искусственной вентиляции лёгких, постарались максимально стабилизировать и доставили в ближайшую больницу. Ранее в МЧС РФ сообщили РИА Новости, что спасатели, врачи и кинологи работают в зоне землетрясения в Мьянме в три смены. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме составило 3301 человек, 4792 человека получили ранения, еще 221 числится пропавшим без вести.
https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009075305.html
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880633.html
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в мире, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Российские спасатели-медики вернули к жизни пациента в Мьянме

Российские спасатели-медики более часа проводили реанимацию пациенту в Мандалае

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© МЧС РФ
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МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские спасатели-медики более часа проводили реанимацию пациенту в Мандалае в Мьянме и вернули его к жизни, сообщил журналистам начальник отряда "Центроспас" МЧС России Александр Кресан.
"Сегодня в аэромобильный госпиталь МЧС России был доставлен пациент без сознания. Когда его занесли в операционный модуль, пульс и дыхание уже отсутствовали. Врачи немедленно начали расширенную сердечно-лёгочную реанимацию, которая продолжалась более часа", - сказал Кресан.
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По его словам, российским медикам удалось возобновить работу сердца, после чего мужчину перевели на аппарат искусственной вентиляции лёгких, постарались максимально стабилизировать и доставили в ближайшую больницу.
Ранее в МЧС РФ сообщили РИА Новости, что спасатели, врачи и кинологи работают в зоне землетрясения в Мьянме в три смены.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме составило 3301 человек, 4792 человека получили ранения, еще 221 числится пропавшим без вести.
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