https://ria.ru/20250404/moskva-2010002486.html
Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве
Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве - РИА Новости, 08.04.2025
Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве
Модернизацию десятого корпуса Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина завершили в столице, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-04T14:49:00+03:00
2025-04-04T14:49:00+03:00
2025-04-08T13:07:00+03:00
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Модернизацию десятого корпуса Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина завершили в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Завершили модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени С.П Боткина - одной из старейших московских больниц. Здание 1909 года постройки - объект культурного наследия. Поэтому его не только капитально отремонтировали, но и отреставрировали: сохранили эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа; кирпичные стены очистили и окрасили в темно-красный цвет, такой способ отделки использовался в первой половине ХХ века", - написал Собянин. Он отметил, что специалисты воссоздали и установили по историческим фотографиям 415 окон и 311 дверей, отреставрировали лестницы, сохранив их конструкцию и декоративное оформление начала ХХ века. Также привели в порядок обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье - полукруглые своды, опирающиеся на железные балки. Было восстановлено покрытие коридоров и лестничных площадок из метлахской плитки. Специалисты также заменили межэтажные перекрытия, усилили конструкции здания, провели гидроизоляцию фундамента, восстановили стропильную систему и кровельное покрытие, проложили новые инженерные сети. "В обновленном здании разместился научно-академический корпус, куда переведут 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. В распоряжении научных сотрудников больницы имени С.П. Боткина - трансформируемые лекционные залы и аудитории с мультимедийными системами. Они в том числе позволяют вести онлайн-трансляции из операционных", - подчеркнул мэр.
https://realty.ria.ru/20250403/sobjanin-2009043055.html
москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве
Собянин: модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Модернизацию десятого корпуса Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина завершили в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Завершили модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени С.П Боткина - одной из старейших московских больниц. Здание 1909 года постройки - объект культурного наследия. Поэтому его не только капитально отремонтировали, но и отреставрировали: сохранили эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа; кирпичные стены очистили и окрасили в темно-красный цвет, такой способ отделки использовался в первой половине ХХ века", - написал Собянин
.
Он отметил, что специалисты воссоздали и установили по историческим фотографиям 415 окон и 311 дверей, отреставрировали лестницы, сохранив их конструкцию и декоративное оформление начала ХХ века. Также привели в порядок обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье - полукруглые своды, опирающиеся на железные балки. Было восстановлено покрытие коридоров и лестничных площадок из метлахской плитки. Специалисты также заменили межэтажные перекрытия, усилили конструкции здания, провели гидроизоляцию фундамента, восстановили стропильную систему и кровельное покрытие, проложили новые инженерные сети.
"В обновленном здании разместился научно-академический корпус, куда переведут 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. В распоряжении научных сотрудников больницы имени С.П. Боткина - трансформируемые лекционные залы и аудитории с мультимедийными системами. Они в том числе позволяют вести онлайн-трансляции из операционных", - подчеркнул мэр.