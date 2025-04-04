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Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве - РИА Новости, 08.04.2025
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14:49 04.04.2025 (обновлено: 13:07 08.04.2025)
https://ria.ru/20250404/moskva-2010002486.html
Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве
Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве - РИА Новости, 08.04.2025
Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве
Модернизацию десятого корпуса Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина завершили в столице, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-04T14:49:00+03:00
2025-04-08T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Модернизацию десятого корпуса Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина завершили в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Завершили модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени С.П Боткина - одной из старейших московских больниц. Здание 1909 года постройки - объект культурного наследия. Поэтому его не только капитально отремонтировали, но и отреставрировали: сохранили эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа; кирпичные стены очистили и окрасили в темно-красный цвет, такой способ отделки использовался в первой половине ХХ века", - написал Собянин. Он отметил, что специалисты воссоздали и установили по историческим фотографиям 415 окон и 311 дверей, отреставрировали лестницы, сохранив их конструкцию и декоративное оформление начала ХХ века. Также привели в порядок обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье - полукруглые своды, опирающиеся на железные балки. Было восстановлено покрытие коридоров и лестничных площадок из метлахской плитки. Специалисты также заменили межэтажные перекрытия, усилили конструкции здания, провели гидроизоляцию фундамента, восстановили стропильную систему и кровельное покрытие, проложили новые инженерные сети. "В обновленном здании разместился научно-академический корпус, куда переведут 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. В распоряжении научных сотрудников больницы имени С.П. Боткина - трансформируемые лекционные залы и аудитории с мультимедийными системами. Они в том числе позволяют вести онлайн-трансляции из операционных", - подчеркнул мэр.
https://realty.ria.ru/20250403/sobjanin-2009043055.html
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москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве

Собянин: модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Модернизацию десятого корпуса Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина завершили в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Завершили модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени С.П Боткина - одной из старейших московских больниц. Здание 1909 года постройки - объект культурного наследия. Поэтому его не только капитально отремонтировали, но и отреставрировали: сохранили эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа; кирпичные стены очистили и окрасили в темно-красный цвет, такой способ отделки использовался в первой половине ХХ века", - написал Собянин.
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Он отметил, что специалисты воссоздали и установили по историческим фотографиям 415 окон и 311 дверей, отреставрировали лестницы, сохранив их конструкцию и декоративное оформление начала ХХ века. Также привели в порядок обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье - полукруглые своды, опирающиеся на железные балки. Было восстановлено покрытие коридоров и лестничных площадок из метлахской плитки. Специалисты также заменили межэтажные перекрытия, усилили конструкции здания, провели гидроизоляцию фундамента, восстановили стропильную систему и кровельное покрытие, проложили новые инженерные сети.
"В обновленном здании разместился научно-академический корпус, куда переведут 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. В распоряжении научных сотрудников больницы имени С.П. Боткина - трансформируемые лекционные залы и аудитории с мультимедийными системами. Они в том числе позволяют вести онлайн-трансляции из операционных", - подчеркнул мэр.
 
МоскваСергей Собянин
 
 
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