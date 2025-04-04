https://ria.ru/20250404/moskva-2010002486.html

Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве

Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве - РИА Новости, 08.04.2025

Модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени Боткина завершили в Москве

Модернизацию десятого корпуса Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина завершили в столице, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-04T14:49:00+03:00

2025-04-04T14:49:00+03:00

2025-04-08T13:07:00+03:00

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Модернизацию десятого корпуса Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени Боткина завершили в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Завершили модернизацию десятого корпуса ММНКЦ имени С.П Боткина - одной из старейших московских больниц. Здание 1909 года постройки - объект культурного наследия. Поэтому его не только капитально отремонтировали, но и отреставрировали: сохранили эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа; кирпичные стены очистили и окрасили в темно-красный цвет, такой способ отделки использовался в первой половине ХХ века", - написал Собянин. Он отметил, что специалисты воссоздали и установили по историческим фотографиям 415 окон и 311 дверей, отреставрировали лестницы, сохранив их конструкцию и декоративное оформление начала ХХ века. Также привели в порядок обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье - полукруглые своды, опирающиеся на железные балки. Было восстановлено покрытие коридоров и лестничных площадок из метлахской плитки. Специалисты также заменили межэтажные перекрытия, усилили конструкции здания, провели гидроизоляцию фундамента, восстановили стропильную систему и кровельное покрытие, проложили новые инженерные сети. "В обновленном здании разместился научно-академический корпус, куда переведут 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. В распоряжении научных сотрудников больницы имени С.П. Боткина - трансформируемые лекционные залы и аудитории с мультимедийными системами. Они в том числе позволяют вести онлайн-трансляции из операционных", - подчеркнул мэр.

https://realty.ria.ru/20250403/sobjanin-2009043055.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин