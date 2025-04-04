https://ria.ru/20250404/moskva-2009402463.html

Предприятия Москвы выпустили 15,9 тысячи товаров для транспортного сектора

Предприятия Москвы выпустили 15,9 тысячи товаров для транспортного сектора - РИА Новости, 04.04.2025

Предприятия Москвы выпустили 15,9 тысячи товаров для транспортного сектора

Предприятия Москвы выпустили почти 15,9 тысячи устройств электросигнализации и электрооборудования для безопасности и управления движением за первые два месяца... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:00:00+03:00

2025-04-04T18:00:00+03:00

2025-04-04T18:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Предприятия Москвы выпустили почти 15,9 тысячи устройств электросигнализации и электрооборудования для безопасности и управления движением за первые два месяца этого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Столичные компании при поддержке города осваивают новые технологии и выпускают широкий спектр товаров для транспортной сферы, включая дорожные знаки, датчики осадки фундамента и подвижек грунта, а также различные виды решеток для экологических парковок, зеленых пожарных проездов и пешеходных дорожек. Эти изделия находят применение в проектах, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение уровня комфорта", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он добавил, что таким образом за первые два месяца этого года московские производители выпустили 15,9 тысячи устройств электросигнализации и электрооборудования для безопасности и управления движением на транспорте.Например, компания "СамрКонТех" изготавливает специальные датчики для строительства транспортной инфраструктуры, которые контролируют осадки фундамента и подвижек грунта. В прошлом году компания удвоила объем выручки и выпуска оборудования. На данный момент в разработке компании находятся несколько технологий, в том числе датчики влажности бетона. В общей сложности в портфеле производителя свыше 20 наименований продукции для различных отраслей.Также московское предприятие "Экопарковка.ру" выпускает полимерпесчаную газонную решетку, которая позволяет сохранять естественный дренаж почвы при обустройстве парковочных пространств, пожарных проездов и пешеходных дорожек. С начала этого года компания увеличила производство специализированного полотна почти в два раза. Покрытия на основе такой решетки выдерживают большую нагрузку и могут быть использованы не только в качестве мощения под легковой транспорт, но и для парковки более тяжелой техники. Например, это могут быть пожарные машины.Другая компания "АИР Магистраль", которая специализируется на создании дорожных знаков и других изделий, обеспечивающих безопасность движения, увеличила объем выпуска с начала этого года на 20%.Кроме того, в этом году предприятие увеличило площадь производства до 6 тысяч квадратных метров. На месте открыли новое направление – выпуск электродвигателей. Продукт будет полностью изготавливаться из отечественных материалов. Компания планирует выпускать от одной до трех тысяч экземпляров в месяц. Также завод закупил новое оборудование – высокоточные и скоростные станки для серийного выпуска электродвигателей и деталей для одной из первых отечественных коммунальных машин на электротяге.Еще в этом году завод запустил в производство демпфирующие прицепы. Данная продукция прошла в 2025 году все необходимые процедуры сертификации и была включена в единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ с подтвержденным производством на территории страны.

https://ria.ru/20250404/liksutov-2009210312.html

https://ria.ru/20250403/moskva-2009188893.html

https://ria.ru/20250403/liksutov-2008982112.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва