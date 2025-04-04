https://ria.ru/20250404/moskva-2009322071.html
Ефимов: на юге Москвы по реновации под заселение передали 30 новостроек
Ефимов: на юге Москвы по реновации под заселение передали 30 новостроек - РИА Новости, 04.04.2025
Ефимов: на юге Москвы по реновации под заселение передали 30 новостроек
На юге Москвы с начала программы реновации под заселение передали 30 новостроек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:59:00+03:00
2025-04-04T13:59:00+03:00
2025-04-04T13:59:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44a60de8c68ff3772046b9827fe31de1.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На юге Москвы с начала программы реновации под заселение передали 30 новостроек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Переселение по программе реновации началось на юге Москвы в 2018 году. Тогда под заселение была передана новостройка на Судостроительной улице. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло 30. Площадь квартир в них превышает 358 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем более 13 тысяч жителей округа", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего на юге столицы расселят 378 старых домов, а в новое жилье переедут свыше 82 тысяч москвичей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что новостройки под заселение в рамках реновации расположены в 10 районах на юге Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программу реновации реализуют в Тимирязевском районе города.
https://ria.ru/20250404/efimov-2009287822.html
https://ria.ru/20250403/efimov-2009081509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юге Москвы по реновации под заселение передали 30 новостроек
Ефимов: 30 новостроек передали под заселение в рамках реновации на юге Москвы
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На юге Москвы с начала программы реновации под заселение передали 30 новостроек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение по программе реновации началось на юге Москвы в 2018 году. Тогда под заселение была передана новостройка на Судостроительной улице. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло 30. Площадь квартир в них превышает 358 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем более 13 тысяч жителей округа", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего на юге столицы расселят 378 старых домов, а в новое жилье переедут свыше 82 тысяч москвичей.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что новостройки под заселение в рамках реновации расположены в 10 районах на юге Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программу реновации реализуют в Тимирязевском районе города.