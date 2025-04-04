https://ria.ru/20250404/moskva-2009322071.html

Ефимов: на юге Москвы по реновации под заселение передали 30 новостроек

Ефимов: на юге Москвы по реновации под заселение передали 30 новостроек - РИА Новости, 04.04.2025

Ефимов: на юге Москвы по реновации под заселение передали 30 новостроек

На юге Москвы с начала программы реновации под заселение передали 30 новостроек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:59:00+03:00

2025-04-04T13:59:00+03:00

2025-04-04T13:59:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На юге Москвы с начала программы реновации под заселение передали 30 новостроек, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Переселение по программе реновации началось на юге Москвы в 2018 году. Тогда под заселение была передана новостройка на Судостроительной улице. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло 30. Площадь квартир в них превышает 358 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем более 13 тысяч жителей округа", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего на юге столицы расселят 378 старых домов, а в новое жилье переедут свыше 82 тысяч москвичей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что новостройки под заселение в рамках реновации расположены в 10 районах на юге Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программу реновации реализуют в Тимирязевском районе города.

https://ria.ru/20250404/efimov-2009287822.html

https://ria.ru/20250403/efimov-2009081509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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