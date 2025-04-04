https://ria.ru/20250404/moskva-2009286431.html

В рамках реновации на северо-востоке Москвы демонтировали 50 домов

В рамках реновации на северо-востоке Москвы демонтировали 50 домов - РИА Новости, 04.04.2025

В рамках реновации на северо-востоке Москвы демонтировали 50 домов

На северо-востоке Москвы в рамках программе реновации демонтировали 50 полностью расселенных домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:00:00+03:00

2025-04-04T13:00:00+03:00

2025-04-04T13:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На северо-востоке Москвы в рамках программе реновации демонтировали 50 полностью расселенных домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На северо-востоке столицы по программе реновации на сегодня расселили 70 старых домов. Из них 50 уже демонтировали. Так, в районе Южное Медведково снесли восемь домов, в Бабушкинском районе – 12, еще 11 – в Лосиноостровском", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что всего в программу реновации на северо-востоке столицы включили 499 домов. Так, в новые ЖК переедут свыше 86 тысяч москвичей.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о реализации программы реновации на северо-западе города.

https://ria.ru/20250404/ovchinskiy-2009212763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы