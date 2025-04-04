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МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО - РИА Новости, 04.04.2025
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05:56 04.04.2025 (обновлено: 10:47 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/moshennichestvo-2009246549.html
МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО
МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО - РИА Новости, 04.04.2025
МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО
Мошенники придумали новый способ обмана - они звонят участникам специальной военной операции после оформления заказа лекарств, убеждая, что препарат является... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:56:00+03:00
2025-04-04T10:47:00+03:00
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники придумали новый способ обмана - они звонят участникам специальной военной операции после оформления заказа лекарств, убеждая, что препарат является подделкой, предлагая выплатить компенсацию, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Через некоторое время после осуществления участником СВО заказа по почте лекарственного препарата поступает звонок по телефону и неизвестный (якобы представитель министерства здравоохранения, налоговый инспектор либо сотрудник правоохранительных органов) сообщает, что приобретенный препарат якобы оказался подделкой и покупателю положена компенсация в размере от 150 тысяч рублей и выше", - говорится в материалах. После чего злоумышленник убеждает военного в необходимости оплаты подоходного налога с суммы и указывает номер счета, на который необходимо перевести деньги. В МВД рекомендовали немедленно прерывать разговор с мошенниками.
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html
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общество
Общество
МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО

МВД: мошенники звонят участникам СВО и предлагают компенсацию за лекарство

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники придумали новый способ обмана - они звонят участникам специальной военной операции после оформления заказа лекарств, убеждая, что препарат является подделкой, предлагая выплатить компенсацию, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Через некоторое время после осуществления участником СВО заказа по почте лекарственного препарата поступает звонок по телефону и неизвестный (якобы представитель министерства здравоохранения, налоговый инспектор либо сотрудник правоохранительных органов) сообщает, что приобретенный препарат якобы оказался подделкой и покупателю положена компенсация в размере от 150 тысяч рублей и выше", - говорится в материалах.
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После чего злоумышленник убеждает военного в необходимости оплаты подоходного налога с суммы и указывает номер счета, на который необходимо перевести деньги.
В МВД рекомендовали немедленно прерывать разговор с мошенниками.
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