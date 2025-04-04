https://ria.ru/20250404/moshennichestvo-2009246549.html
МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО
МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО - РИА Новости, 04.04.2025
МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО
Мошенники придумали новый способ обмана - они звонят участникам специальной военной операции после оформления заказа лекарств, убеждая, что препарат является... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:56:00+03:00
2025-04-04T05:56:00+03:00
2025-04-04T10:47:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники придумали новый способ обмана - они звонят участникам специальной военной операции после оформления заказа лекарств, убеждая, что препарат является подделкой, предлагая выплатить компенсацию, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Через некоторое время после осуществления участником СВО заказа по почте лекарственного препарата поступает звонок по телефону и неизвестный (якобы представитель министерства здравоохранения, налоговый инспектор либо сотрудник правоохранительных органов) сообщает, что приобретенный препарат якобы оказался подделкой и покупателю положена компенсация в размере от 150 тысяч рублей и выше", - говорится в материалах. После чего злоумышленник убеждает военного в необходимости оплаты подоходного налога с суммы и указывает номер счета, на который необходимо перевести деньги. В МВД рекомендовали немедленно прерывать разговор с мошенниками.
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html
https://ria.ru/20250403/mvd-2009019764.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО
МВД: мошенники звонят участникам СВО и предлагают компенсацию за лекарство
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники придумали новый способ обмана - они звонят участникам специальной военной операции после оформления заказа лекарств, убеждая, что препарат является подделкой, предлагая выплатить компенсацию, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Через некоторое время после осуществления участником СВО заказа по почте лекарственного препарата поступает звонок по телефону и неизвестный (якобы представитель министерства здравоохранения, налоговый инспектор либо сотрудник правоохранительных органов) сообщает, что приобретенный препарат якобы оказался подделкой и покупателю положена компенсация в размере от 150 тысяч рублей и выше", - говорится в материалах.
После чего злоумышленник убеждает военного в необходимости оплаты подоходного налога с суммы и указывает номер счета, на который необходимо перевести деньги.
В МВД рекомендовали немедленно прерывать разговор с мошенниками.