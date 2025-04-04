https://ria.ru/20250404/moshennichestvo-2009246549.html

МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО

МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО - РИА Новости, 04.04.2025

МВД предупредило о новом способе обмана участников СВО

Мошенники придумали новый способ обмана - они звонят участникам специальной военной операции после оформления заказа лекарств, убеждая, что препарат является... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:56:00+03:00

2025-04-04T05:56:00+03:00

2025-04-04T10:47:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники придумали новый способ обмана - они звонят участникам специальной военной операции после оформления заказа лекарств, убеждая, что препарат является подделкой, предлагая выплатить компенсацию, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Через некоторое время после осуществления участником СВО заказа по почте лекарственного препарата поступает звонок по телефону и неизвестный (якобы представитель министерства здравоохранения, налоговый инспектор либо сотрудник правоохранительных органов) сообщает, что приобретенный препарат якобы оказался подделкой и покупателю положена компенсация в размере от 150 тысяч рублей и выше", - говорится в материалах. После чего злоумышленник убеждает военного в необходимости оплаты подоходного налога с суммы и указывает номер счета, на который необходимо перевести деньги. В МВД рекомендовали немедленно прерывать разговор с мошенниками.

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html

https://ria.ru/20250403/mvd-2009019764.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество