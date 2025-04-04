https://ria.ru/20250404/mordoviya-2009441515.html

Делегация Мордовии открывает новые возможности для сотрудничества с Кубой

Делегация Мордовии открывает новые возможности для сотрудничества с Кубой - РИА Новости, 04.04.2025

Делегация Мордовии открывает новые возможности для сотрудничества с Кубой

Глава Мордовии Артём Здунов в составе российской делегации открывает новые возможности для сотрудничества республики с Кубой, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:09:00+03:00

2025-04-04T21:09:00+03:00

2025-04-04T21:09:00+03:00

республика мордовия

куба

россия

гавана

артем здунов

дмитрий чернышенко

василий осьмаков

промомед

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов в составе российской делегации открывает новые возможности для сотрудничества республики с Кубой, сообщает пресс-служба главы региона. Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко находится с рабочим визитом в Республике Куба. "В Межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вошли глава Мордовии и представители правительства региона. Основное направление работы – развитие новых возможностей для сотрудничества с Кубой", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в мае 2024 года делегация Мордовии совместно со стратегическим партнером ГК "Промомед" побывала на Кубе. По итогам рабочей поездки Центр генной инженерии и биотехнологии в Гаване и "Промомед" инициировали совместные исследования в области лечения онкологии и создания вакцин. "Глава Мордовии в составе рабочей группы вместе с первым заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым и председателем совета директоров "Промомед" Петром Белым приняли участие в заседании по сотрудничеству в области промышленности с Республикой Куба. Кубинской стороне были представлены перспективные совместные проекты в сфере фармацевтики", - отмечается в сообщении. Кроме того, на заседании обсуждался вопрос возобновления поставок на Кубу железнодорожных вагонов.

куба

россия

гавана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

куба, россия, гавана, артем здунов, дмитрий чернышенко, василий осьмаков, промомед