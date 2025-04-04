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Делегация Мордовии открывает новые возможности для сотрудничества с Кубой - РИА Новости, 04.04.2025
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Республика Мордовия
 
21:09 04.04.2025
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Делегация Мордовии открывает новые возможности для сотрудничества с Кубой
Делегация Мордовии открывает новые возможности для сотрудничества с Кубой - РИА Новости, 04.04.2025
Делегация Мордовии открывает новые возможности для сотрудничества с Кубой
Глава Мордовии Артём Здунов в составе российской делегации открывает новые возможности для сотрудничества республики с Кубой, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:09:00+03:00
2025-04-04T21:09:00+03:00
республика мордовия
куба
россия
гавана
артем здунов
дмитрий чернышенко
василий осьмаков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов в составе российской делегации открывает новые возможности для сотрудничества республики с Кубой, сообщает пресс-служба главы региона. Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко находится с рабочим визитом в Республике Куба. "В Межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вошли глава Мордовии и представители правительства региона. Основное направление работы – развитие новых возможностей для сотрудничества с Кубой", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в мае 2024 года делегация Мордовии совместно со стратегическим партнером ГК "Промомед" побывала на Кубе. По итогам рабочей поездки Центр генной инженерии и биотехнологии в Гаване и "Промомед" инициировали совместные исследования в области лечения онкологии и создания вакцин. "Глава Мордовии в составе рабочей группы вместе с первым заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым и председателем совета директоров "Промомед" Петром Белым приняли участие в заседании по сотрудничеству в области промышленности с Республикой Куба. Кубинской стороне были представлены перспективные совместные проекты в сфере фармацевтики", - отмечается в сообщении. Кроме того, на заседании обсуждался вопрос возобновления поставок на Кубу железнодорожных вагонов.
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куба, россия, гавана, артем здунов, дмитрий чернышенко, василий осьмаков, промомед
Республика Мордовия, Куба, Россия, Гавана, Артем Здунов, Дмитрий Чернышенко, Василий Осьмаков, Промомед
Делегация Мордовии открывает новые возможности для сотрудничества с Кубой

Глава Мордовии Здунов открывает новые возможности сотрудничества региона с Кубой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов в составе российской делегации открывает новые возможности для сотрудничества республики с Кубой, сообщает пресс-служба главы региона.
Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко находится с рабочим визитом в Республике Куба.
«
"В Межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вошли глава Мордовии и представители правительства региона. Основное направление работы – развитие новых возможностей для сотрудничества с Кубой", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в мае 2024 года делегация Мордовии совместно со стратегическим партнером ГК "Промомед" побывала на Кубе. По итогам рабочей поездки Центр генной инженерии и биотехнологии в Гаване и "Промомед" инициировали совместные исследования в области лечения онкологии и создания вакцин.
"Глава Мордовии в составе рабочей группы вместе с первым заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым и председателем совета директоров "Промомед" Петром Белым приняли участие в заседании по сотрудничеству в области промышленности с Республикой Куба. Кубинской стороне были представлены перспективные совместные проекты в сфере фармацевтики", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на заседании обсуждался вопрос возобновления поставок на Кубу железнодорожных вагонов.
 
Республика МордовияКубаРоссияГаванаАртем ЗдуновДмитрий ЧернышенкоВасилий ОсьмаковПромомед
 
 
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