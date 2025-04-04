https://ria.ru/20250404/minoborony-2009346159.html

ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России

ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России - РИА Новости, 04.04.2025

ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России

За сутки ВСУ пытались атаковать шесть объектов энергетики в трех регионах — Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:07:00+03:00

2025-04-04T15:07:00+03:00

2025-04-04T15:08:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

липецкая область

брянская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За сутки ВСУ пытались атаковать шесть объектов энергетики в трех регионах — Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны."За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", — заявили в военном ведомстве.По информации Минобороны:Как подчеркнули в военном ведомстве, ВСУ уже более двух недель продолжают в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Таким образом, Киев не обращает никакого внимания на договоренность, достигнутую президентами России и США, и публично принятое Владимиром Зеленским обязательство прекратить такие удары еще с 18 марта.

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007601392.html

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html

россия

липецкая область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, вооруженные силы украины, липецкая область, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)