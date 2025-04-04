ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России
Минобороны заявило о шести атаках ВСУ за сутки на энергообъекты в России
Последствия обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За сутки ВСУ пытались атаковать шесть объектов энергетики в трех регионах — Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны.
"За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", — заявили в военном ведомстве.
По информации Минобороны:
- около полуночи 3 апреля поврежден газопровод низкого давления в поселке Белая Березка Брянской области;
- через час украинский дрон атаковал в том же поселке еще один газопровод низкого давления;
- в пять утра 4 апреля беспилотник повредил распределительный газопровод низкого давления в городе Котовске Тамбовской области;
- в 7:10 из-за обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго" остались без света жители Климовского района Брянской области;
- около восьми утра обстрел оборвал провода высоковольтной линии того же филиала;
- в 8:10 дрон атаковал энергообъект в селе Новониколаевка в Липецкой области.
Как подчеркнули в военном ведомстве, ВСУ уже более двух недель продолжают в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Таким образом, Киев не обращает никакого внимания на договоренность, достигнутую президентами России и США, и публично принятое Владимиром Зеленским обязательство прекратить такие удары еще с 18 марта.
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