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ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России - РИА Новости, 04.04.2025
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15:07 04.04.2025 (обновлено: 15:08 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/minoborony-2009346159.html
ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России
ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России - РИА Новости, 04.04.2025
ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России
За сутки ВСУ пытались атаковать шесть объектов энергетики в трех регионах — Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.04.2025
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россия
вооруженные силы украины
липецкая область
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За сутки ВСУ пытались атаковать шесть объектов энергетики в трех регионах — Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны."За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", — заявили в военном ведомстве.По информации Минобороны:Как подчеркнули в военном ведомстве, ВСУ уже более двух недель продолжают в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Таким образом, Киев не обращает никакого внимания на договоренность, достигнутую президентами России и США, и публично принятое Владимиром Зеленским обязательство прекратить такие удары еще с 18 марта.
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007601392.html
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россия
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россия, вооруженные силы украины, липецкая область, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Липецкая область, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России

Минобороны заявило о шести атаках ВСУ за сутки на энергообъекты в России

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За сутки ВСУ пытались атаковать шесть объектов энергетики в трех регионах — Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны.
"За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", — заявили в военном ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
ВСУ стали прятать оружие на объектах энергетики, сообщили в подполье
27 марта, 06:21
По информации Минобороны:
  • около полуночи 3 апреля поврежден газопровод низкого давления в поселке Белая Березка Брянской области;
  • через час украинский дрон атаковал в том же поселке еще один газопровод низкого давления;
  • в пять утра 4 апреля беспилотник повредил распределительный газопровод низкого давления в городе Котовске Тамбовской области;
  • в 7:10 из-за обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго" остались без света жители Климовского района Брянской области;
  • около восьми утра обстрел оборвал провода высоковольтной линии того же филиала;
  • в 8:10 дрон атаковал энергообъект в селе Новониколаевка в Липецкой области.
Как подчеркнули в военном ведомстве, ВСУ уже более двух недель продолжают в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Таким образом, Киев не обращает никакого внимания на договоренность, достигнутую президентами России и США, и публично принятое Владимиром Зеленским обязательство прекратить такие удары еще с 18 марта.
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29 марта, 08:00
 
РоссияВооруженные силы УкраиныЛипецкая областьБрянская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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