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Маск общался с главой аппарата Белого дома "как с секретаршей", пишет DM - РИА Новости, 04.04.2025
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15:50 04.04.2025 (обновлено: 16:15 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/mask-2009361693.html
Маск общался с главой аппарата Белого дома "как с секретаршей", пишет DM
Маск общался с главой аппарата Белого дома "как с секретаршей", пишет DM - РИА Новости, 04.04.2025
Маск общался с главой аппарата Белого дома "как с секретаршей", пишет DM
Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вызвал раздражение в Белом доме своим отношением к главе аппарата Сьюзи Уайлс, с... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:50:00+03:00
2025-04-04T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вызвал раздражение в Белом доме своим отношением к главе аппарата Сьюзи Уайлс, с которой обращался как "с секретаршей", сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник. "Попытки Илона Маска добиться бесконтрольной власти в администрации президента США Дональда Трампа не понравились многим сотрудникам, но они были по-настоящему раздражены его отношением к одной конкретной персоне: главе аппарата Сьюзи Уайлс. Основатель Tesla обращался с самой влиятельной женщиной в Белом доме как с "секретаршей"", - пишет издание. Как сообщило со ссылкой на источники в среду издание Politico, Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации американского лидера и многие внешние союзники разочаровались действующим главой департамента из-за его непредсказуемости и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска, заявила, что действующий глава департамента уйдет с государственной службы тогда, когда его работа будет завершена. В феврале СМИ сообщили, что Маск получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, и помощники Трампа якобы дали Маску понять, что он является сотрудником аппарата и должен отчитываться перед главой аппарата Уайлс.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, политика
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Политика
Маск общался с главой аппарата Белого дома "как с секретаршей", пишет DM

Daily Mail: Маском недовольны в Белом доме из-за его отношения к сотрудникам

© Getty Images / Scott OlsonИлон Маск в шляпе в виде куска сыра
Илон Маск в шляпе в виде куска сыра - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Scott Olson
Илон Маск в шляпе в виде куска сыра . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вызвал раздражение в Белом доме своим отношением к главе аппарата Сьюзи Уайлс, с которой обращался как "с секретаршей", сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.
"Попытки Илона Маска добиться бесконтрольной власти в администрации президента США Дональда Трампа не понравились многим сотрудникам, но они были по-настоящему раздражены его отношением к одной конкретной персоне: главе аппарата Сьюзи Уайлс. Основатель Tesla обращался с самой влиятельной женщиной в Белом доме как с "секретаршей"", - пишет издание.
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Как сообщило со ссылкой на источники в среду издание Politico, Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации американского лидера и многие внешние союзники разочаровались действующим главой департамента из-за его непредсказуемости и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска, заявила, что действующий глава департамента уйдет с государственной службы тогда, когда его работа будет завершена.
В феврале СМИ сообщили, что Маск получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, и помощники Трампа якобы дали Маску понять, что он является сотрудником аппарата и должен отчитываться перед главой аппарата Уайлс.
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