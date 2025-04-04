https://ria.ru/20250404/mask-2009361693.html

Маск общался с главой аппарата Белого дома "как с секретаршей", пишет DM

Маск общался с главой аппарата Белого дома "как с секретаршей", пишет DM - РИА Новости, 04.04.2025

Маск общался с главой аппарата Белого дома "как с секретаршей", пишет DM

Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вызвал раздражение в Белом доме своим отношением к главе аппарата Сьюзи Уайлс, с... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:50:00+03:00

2025-04-04T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вызвал раздражение в Белом доме своим отношением к главе аппарата Сьюзи Уайлс, с которой обращался как "с секретаршей", сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник. "Попытки Илона Маска добиться бесконтрольной власти в администрации президента США Дональда Трампа не понравились многим сотрудникам, но они были по-настоящему раздражены его отношением к одной конкретной персоне: главе аппарата Сьюзи Уайлс. Основатель Tesla обращался с самой влиятельной женщиной в Белом доме как с "секретаршей"", - пишет издание. Как сообщило со ссылкой на источники в среду издание Politico, Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации американского лидера и многие внешние союзники разочаровались действующим главой департамента из-за его непредсказуемости и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска, заявила, что действующий глава департамента уйдет с государственной службы тогда, когда его работа будет завершена. В феврале СМИ сообщили, что Маск получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, и помощники Трампа якобы дали Маску понять, что он является сотрудником аппарата и должен отчитываться перед главой аппарата Уайлс.

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, политика