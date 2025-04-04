https://ria.ru/20250404/lutugino-2009330576.html

В Лутугино в ЛНР появится Вечный огонь к 80-летию Победы

В Лутугино в ЛНР появится Вечный огонь к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.04.2025

В Лутугино в ЛНР появится Вечный огонь к 80-летию Победы

Вечный огонь появится на мемориале Братской могилы в Лутугино в ЛНР к 80-летию Победы, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 04.04.2025

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2025-04-04T14:28:00+03:00

2025-04-04T15:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

луганская народная республика

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Вечный огонь появится на мемориале Братской могилы в Лутугино в ЛНР к 80-летию Победы, сообщили в правительстве региона."В Лутугино на территории мемориала Братской могилы советских воинов появится Вечный огонь", - говорится в Telegram-канале правительства.Как отмечается, удмуртские специалисты из шефа-региона начали работы по прокладке газопровода, а сам проект стал значимой частью подготовки к празднованию 80-летия Победы.Братская могила советских солдат в Лутугино - могила советских воинов, погибших при освобождении Лутугино от немецко-фашистских захватчиков, а также мемориал рабочим "Лутугинского комбината прокатных валков", погибших во время Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250404/slovakiya-2009242024.html

https://ria.ru/20250402/kreml-2008862805.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне