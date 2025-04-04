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В Лутугино в ЛНР появится Вечный огонь к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:28 04.04.2025 (обновлено: 15:37 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/lutugino-2009330576.html
В Лутугино в ЛНР появится Вечный огонь к 80-летию Победы
В Лутугино в ЛНР появится Вечный огонь к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.04.2025
В Лутугино в ЛНР появится Вечный огонь к 80-летию Победы
Вечный огонь появится на мемориале Братской могилы в Лутугино в ЛНР к 80-летию Победы, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:28:00+03:00
2025-04-04T15:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
луганская народная республика
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Вечный огонь появится на мемориале Братской могилы в Лутугино в ЛНР к 80-летию Победы, сообщили в правительстве региона."В Лутугино на территории мемориала Братской могилы советских воинов появится Вечный огонь", - говорится в Telegram-канале правительства.Как отмечается, удмуртские специалисты из шефа-региона начали работы по прокладке газопровода, а сам проект стал значимой частью подготовки к празднованию 80-летия Победы.Братская могила советских солдат в Лутугино - могила советских воинов, погибших при освобождении Лутугино от немецко-фашистских захватчиков, а также мемориал рабочим "Лутугинского комбината прокатных валков", погибших во время Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250404/slovakiya-2009242024.html
https://ria.ru/20250402/kreml-2008862805.html
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луганская народная республика, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луганская Народная Республика, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Лутугино в ЛНР появится Вечный огонь к 80-летию Победы

В Лутугино на мемориале Братской могилы появится Вечный огонь к 80-летию Победы

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вечный огонь. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Вечный огонь появится на мемориале Братской могилы в Лутугино в ЛНР к 80-летию Победы, сообщили в правительстве региона.
"В Лутугино на территории мемориала Братской могилы советских воинов появится Вечный огонь", - говорится в Telegram-канале правительства.
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В РВИО рассказали, как в 1945 году освобождали Братиславу
Вчера, 04:44
Как отмечается, удмуртские специалисты из шефа-региона начали работы по прокладке газопровода, а сам проект стал значимой частью подготовки к празднованию 80-летия Победы.
Братская могила советских солдат в Лутугино - могила советских воинов, погибших при освобождении Лутугино от немецко-фашистских захватчиков, а также мемориал рабочим "Лутугинского комбината прокатных валков", погибших во время Великой Отечественной войны.
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Кремле рассказали о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы
2 апреля, 12:48
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛуганская Народная РеспубликаРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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