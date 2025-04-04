https://ria.ru/20250404/liksutov-2009210312.html

Ликсутов: В Москве выросло производство компьютеров, электроники и оптики

Ликсутов: В Москве выросло производство компьютеров, электроники и оптики - РИА Новости, 04.04.2025

Ликсутов: В Москве выросло производство компьютеров, электроники и оптики

Московские компании, специализирующиеся на выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий, за первые 2 месяца 2025 года увеличили выпуск продукции почти... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:13:00+03:00

2025-04-04T09:13:00+03:00

2025-04-04T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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максим ликсутов

технологии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Московские компании, специализирующиеся на выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий, за первые 2 месяца 2025 года увеличили выпуск продукции почти на 7%, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Столица активно инвестирует в инновации и создает условия для развития высокотехнологичных отраслей по поручению Сергея Собянина. Благодаря эффективному взаимодействию с городом компании укрепляют позиции на рынке и увеличивают производство важной продукции. Так, в январе — феврале 2025 года в столице на 6,6% вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий. За два месяца компании изготовили более 96 миллионов интегральных схем, около двух миллионов печатных плат, а также свыше 74 тысяч счетчиков производства или потребления электроэнергии", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.В частности, почти на 30% больше выпущено интегральных схем, на 87% – портативных компьютеров, более чем на 70% – мониторов. Почти в 2,3 раза увеличился выпуск звуковых и видеоплат.Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов напомнил, что в этой отрасли сегодня работают более 370 предприятий с общим штатом свыше 30 тысяч сотрудников."Компании демонстрируют впечатляющие темпы роста и снабжают рынок качественной продукцией. Так, по результатам января — февраля 2025-го отгрузка увеличилась почти на треть и превысила 86 миллиардов рублей", – подчеркнул он.В частности, резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – АО "САГА Технологии" с начала года изготовило свыше трех тысяч касс самообслуживания, оснащеных терминалами для приема оплаты в электронном виде, термопринтерами для выдачи чеков, сканерами штрих- и QR-кодов. В свою очередь, компания "Терминальные технологии" выпускает терминалы и валидаторы, включенные в Реестр Минпромторга РФ. В этом году предприятие отгрузило первую партию из более 150 POS-терминалов в ОАЭ. Кроме того, с начала года поставлено более 2,3 тысячи валидаторов в Узбекистан и Казахстан.

https://ria.ru/20250403/moskva-2009188893.html

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москва, максим ликсутов , технологии