https://ria.ru/20250404/lavrov-2009327539.html

Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине

Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.04.2025

Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине

Секретарь Ватикана по международным делам архиепископ Пол Ричард Галлахер обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пути урегулирования вооруженного... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:17:00+03:00

2025-04-04T14:17:00+03:00

2025-04-04T14:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

ватикан

россия

украина

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg

ВАТИКАН, 4 апр - РИА Новости. Секретарь Ватикана по международным делам архиепископ Пол Ричард Галлахер обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пути урегулирования вооруженного конфликта на Украине и усилия Ватикана по обмену пленных, сообщила служба печати Святого престола. "Диалог был посвящен общим темам мировой политики, особое внимание было уделено ситуации с войной на Украине и некоторым инициативам, направленным на прекращение военных действий. Была также подтверждена готовность Святого престола продолжать свои гуманитарные усилия в вопросах, касающихся обмена пленными", - говорится в сообщении. В заключение стороны рассмотрели некоторые вопросы, связанные с религиозной жизнью и, в частности, положением католической церкви в России, добавили в ватиканской пресс-службе.

https://ria.ru/20250403/lavrov-2009101330.html

ватикан

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, россия, украина, сергей лавров, в мире