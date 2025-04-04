https://ria.ru/20250404/lavrov-2009327539.html
Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине
Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.04.2025
Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине
Секретарь Ватикана по международным делам архиепископ Пол Ричард Галлахер обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пути урегулирования вооруженного... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:17:00+03:00
2025-04-04T14:17:00+03:00
2025-04-04T14:18:00+03:00
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ВАТИКАН, 4 апр - РИА Новости. Секретарь Ватикана по международным делам архиепископ Пол Ричард Галлахер обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пути урегулирования вооруженного конфликта на Украине и усилия Ватикана по обмену пленных, сообщила служба печати Святого престола. "Диалог был посвящен общим темам мировой политики, особое внимание было уделено ситуации с войной на Украине и некоторым инициативам, направленным на прекращение военных действий. Была также подтверждена готовность Святого престола продолжать свои гуманитарные усилия в вопросах, касающихся обмена пленными", - говорится в сообщении. В заключение стороны рассмотрели некоторые вопросы, связанные с религиозной жизнью и, в частности, положением католической церкви в России, добавили в ватиканской пресс-службе.
https://ria.ru/20250403/lavrov-2009101330.html
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ватикан, россия, украина, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ватикан, Россия, Украина, Сергей Лавров, В мире
Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине
Лавров и секретарь Ватикана Галлахер обсудили по телефону ситуацию на Украине