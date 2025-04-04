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Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 04.04.2025 (обновлено: 14:18 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/lavrov-2009327539.html
Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине
Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.04.2025
Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине
Секретарь Ватикана по международным делам архиепископ Пол Ричард Галлахер обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пути урегулирования вооруженного... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:17:00+03:00
2025-04-04T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
ватикан
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сергей лавров
в мире
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ВАТИКАН, 4 апр - РИА Новости. Секретарь Ватикана по международным делам архиепископ Пол Ричард Галлахер обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пути урегулирования вооруженного конфликта на Украине и усилия Ватикана по обмену пленных, сообщила служба печати Святого престола. "Диалог был посвящен общим темам мировой политики, особое внимание было уделено ситуации с войной на Украине и некоторым инициативам, направленным на прекращение военных действий. Была также подтверждена готовность Святого престола продолжать свои гуманитарные усилия в вопросах, касающихся обмена пленными", - говорится в сообщении. В заключение стороны рассмотрели некоторые вопросы, связанные с религиозной жизнью и, в частности, положением католической церкви в России, добавили в ватиканской пресс-службе.
https://ria.ru/20250403/lavrov-2009101330.html
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ватикан, россия, украина, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ватикан, Россия, Украина, Сергей Лавров, В мире
Лавров и секретарь Ватикана обсудили ситуацию на Украине

Лавров и секретарь Ватикана Галлахер обсудили по телефону ситуацию на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВАТИКАН, 4 апр - РИА Новости. Секретарь Ватикана по международным делам архиепископ Пол Ричард Галлахер обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пути урегулирования вооруженного конфликта на Украине и усилия Ватикана по обмену пленных, сообщила служба печати Святого престола.
"Диалог был посвящен общим темам мировой политики, особое внимание было уделено ситуации с войной на Украине и некоторым инициативам, направленным на прекращение военных действий. Была также подтверждена готовность Святого престола продолжать свои гуманитарные усилия в вопросах, касающихся обмена пленными", - говорится в сообщении.
В заключение стороны рассмотрели некоторые вопросы, связанные с религиозной жизнью и, в частности, положением католической церкви в России, добавили в ватиканской пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеВатиканРоссияУкраинаСергей ЛавровВ мире
 
 
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