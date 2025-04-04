Рейтинг@Mail.ru
Дело министра транспорта Ростовской области поступило в суд - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 04.04.2025 (обновлено: 12:55 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kushnarev-2009304066.html
Дело министра транспорта Ростовской области поступило в суд
Дело министра транспорта Ростовской области поступило в суд - РИА Новости, 04.04.2025
Дело министра транспорта Ростовской области поступило в суд
Уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого по статьям о получении взятки и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:54:00+03:00
2025-04-04T12:55:00+03:00
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155297/15/1552971508_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_4214fa741c566537a37e7134f1a3b778.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого по статьям о получении взятки и хранении оружия, поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. "В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева, обвиняемого по статьям 290 ч. 6, 222 ч. 1 УК РФ", - сказал он. Кушнарева задержали в конце ноября 2024 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Позже, по данным источника агентства, в отношении него завели еще одно уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки) за получение взятки в 27 миллионов рублей. В декабре 2024 года Кушнарева освободили от должности.
https://ria.ru/20250404/arest-2009300800.html
ростовская область
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155297/15/1552971508_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_4f5cae50c6592a14ba871a38123c1f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия
Дело министра транспорта Ростовской области поступило в суд

Дело министра транспорта Ростовской области Кушнарева о взятке поступило в суд

© РИА Новости / Александр Блотницкий | Перейти в медиабанкВиталий Кушнарев
Виталий Кушнарев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Александр Блотницкий
Перейти в медиабанк
Виталий Кушнарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого по статьям о получении взятки и хранении оружия, поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева, обвиняемого по статьям 290 ч. 6, 222 ч. 1 УК РФ", - сказал он.
Кушнарева задержали в конце ноября 2024 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Позже, по данным источника агентства, в отношении него завели еще одно уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки) за получение взятки в 27 миллионов рублей. В декабре 2024 года Кушнарева освободили от должности.
Начальник ФГБУ 27 ЦНИИ Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест
12:33
 
ПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала