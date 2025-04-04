https://ria.ru/20250404/kushnarev-2009304066.html

Дело министра транспорта Ростовской области поступило в суд

Дело министра транспорта Ростовской области поступило в суд - РИА Новости, 04.04.2025

Дело министра транспорта Ростовской области поступило в суд

Уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого по статьям о получении взятки и... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:54:00+03:00

2025-04-04T12:54:00+03:00

2025-04-04T12:55:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого по статьям о получении взятки и хранении оружия, поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. "В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева, обвиняемого по статьям 290 ч. 6, 222 ч. 1 УК РФ", - сказал он. Кушнарева задержали в конце ноября 2024 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Позже, по данным источника агентства, в отношении него завели еще одно уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки) за получение взятки в 27 миллионов рублей. В декабре 2024 года Кушнарева освободили от должности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, россия