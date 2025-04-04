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Кремль оценил закон о статусе ветерана для бойцов Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 04.04.2025 (обновлено: 13:38 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kreml-2009315044.html
Кремль оценил закон о статусе ветерана для бойцов Курской области
Кремль оценил закон о статусе ветерана для бойцов Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
Кремль оценил закон о статусе ветерана для бойцов Курской области
Кремль удовлетворен принятием закона о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:33:00+03:00
2025-04-04T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
дмитрий песков
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кремль удовлетворен принятием закона о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации. "Речь идет о выполнении поручения президента (России Владимира Путина), это именно то, о чем говорил глава государства, и, конечно, мы удовлетворены тем, что закон этот принят", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законе о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки. Володин заявлял, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит этот законопроект.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009306206.html
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курская область, россия, дмитрий песков, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Безопасность
Кремль оценил закон о статусе ветерана для бойцов Курской области

Кремль удовлетворен законом о статусе ветерана для бойцов Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кремль удовлетворен принятием закона о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.
"Речь идет о выполнении поручения президента (России Владимира Путина), это именно то, о чем говорил глава государства, и, конечно, мы удовлетворены тем, что закон этот принят", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о законе о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области.
Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки. Володин заявлял, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит этот законопроект.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Кремль: российские военные героически несут службу в Курской области
13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДмитрий ПесковВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФБезопасность
 
 
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