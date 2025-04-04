В Красноярске буду судить менеджера банка, укравшую 150 миллионов рублей
В Красноярске буду судить менеджера банка, укравшую у клиента 150 млн рублей
Прокуратура. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 апр – РИА Новости. Дело экс-менеджера банка в Красноярске, обвиняемой в хищении у клиента 150 миллионов рублей, которые она потратила на недвижимость и жизнь в Турции, откуда ее экстрадировали в прошлом году, направлено в суд, сообщает прокуратура Красноярского края.
По данным ведомства, в 2018 году на то время 37-летняя ведущий менеджер АО "Восточный экспресс банк" узнала, что директор строительной фирмы хранит крупную сумму денег. Обвиняемая предложила своей знакомой убедить предпринимателя открыть несколько вкладов в банке, обещая ему повышенные ставки и своевременные выплаты процентов.
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"После того, как 150 миллионов рублей попали в банк, женщина попросила кассира пересчитать деньги. И убедившись, что доставщики наличных покинули банк, убрала купюры в тканевый мешок. Далее менеджер пополнила свои банковские счета, купила дорогостоящий автомобиль, двухуровневое жильё в новостройке, пару квартир за границей, сделала ремонт и улетела в Турцию, где прожила более 5 лет", - говорится в сообщении.
Жизнь в Турции закончилась в ноябре 2024 года, когда женщину экстрадировали обратно в Россию и поместили в следственный изолятор. Как уточняют в краевой прокуратуре, супруг обвиняемой пояснил следствию, что жена рассказала ему о том, что у нее очень большие проблемы на работе и ей срочно нужно улететь в Турцию.
"Прокуратура утвердила ей обвинение в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Красноярска", - отмечается в релизе.
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