Рейтинг@Mail.ru
Минск осудил действия Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/kontslager-2009293046.html
Минск осудил действия Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора
Минск осудил действия Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора - РИА Новости, 04.04.2025
Минск осудил действия Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора
МИД Белоруссии назвал циничным отказ Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю годовщины... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:52:00+03:00
2025-04-04T11:52:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
минск
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
МИНСК, 4 апр - РИА Новости. МИД Белоруссии назвал циничным отказ Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения этих концлагерей. "Категорически осуждаем отказ руководства германского Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения этих концентрационных лагерей. Это решение по своей сути является продолжением политики деления людей по национальному признаку", - говорится в заявлении белорусского МИД, распространенном его пресс-службой. Подчеркивается, что "не может быть оправданий столь циничным действиям немецкого фонда в отношении страны, где погиб каждый третий в годы войны, где нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта война". "К сожалению, подобные действия фонда по сути соответствуют проводимой на Западе отдельными политическими силами политике по изменению истории и оправданию германского нацизма. Какое право имеет руководство фонда запрещать представителям Беларуси и России отдать дань памяти замученным насмерть и пострадавшим соотечественникам?" - подчеркивается в заявлении. Там говорится, что действия фонда крайне болезненно восприняты белорусским обществом, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Нам не нужны ни приглашения, ни разрешения, чтобы достойно почтить память миллионов невинно погибших узников немецких концлагерей. Мы делали это прежде и будем делать всегда", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html
https://ria.ru/20250203/avstriya-1996938793.html
белоруссия
россия
минск
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, минск, германия
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Германия
Минск осудил действия Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора

МИД Белоруссии: отказ Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора циничен

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 4 апр - РИА Новости. МИД Белоруссии назвал циничным отказ Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения этих концлагерей.
«
"Категорически осуждаем отказ руководства германского Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения этих концентрационных лагерей. Это решение по своей сути является продолжением политики деления людей по национальному признаку", - говорится в заявлении белорусского МИД, распространенном его пресс-службой.
Войска Красной Армии ведут наступательные бои в ходе операции Багратион. - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Такого немцы не ожидали. Как освобождали Белоруссию
25 июня 2024, 09:00
Подчеркивается, что "не может быть оправданий столь циничным действиям немецкого фонда в отношении страны, где погиб каждый третий в годы войны, где нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта война". "К сожалению, подобные действия фонда по сути соответствуют проводимой на Западе отдельными политическими силами политике по изменению истории и оправданию германского нацизма. Какое право имеет руководство фонда запрещать представителям Беларуси и России отдать дань памяти замученным насмерть и пострадавшим соотечественникам?" - подчеркивается в заявлении.
Там говорится, что действия фонда крайне болезненно восприняты белорусским обществом, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Нам не нужны ни приглашения, ни разрешения, чтобы достойно почтить память миллионов невинно погибших узников немецких концлагерей. Мы делали это прежде и будем делать всегда", - подчеркивается в заявлении.
Памятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Австрии почтили память советских военнопленных, бежавших из Маутхаузена
3 февраля, 01:04
 
В миреБелоруссияРоссияМинскГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала