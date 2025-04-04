https://ria.ru/20250404/kontslager-2009293046.html

Минск осудил действия Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора

Минск осудил действия Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора - РИА Новости, 04.04.2025

Минск осудил действия Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора

МИД Белоруссии назвал циничным отказ Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю годовщины... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:52:00+03:00

2025-04-04T11:52:00+03:00

2025-04-04T11:52:00+03:00

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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. МИД Белоруссии назвал циничным отказ Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения этих концлагерей. "Категорически осуждаем отказ руководства германского Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения этих концентрационных лагерей. Это решение по своей сути является продолжением политики деления людей по национальному признаку", - говорится в заявлении белорусского МИД, распространенном его пресс-службой. Подчеркивается, что "не может быть оправданий столь циничным действиям немецкого фонда в отношении страны, где погиб каждый третий в годы войны, где нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта война". "К сожалению, подобные действия фонда по сути соответствуют проводимой на Западе отдельными политическими силами политике по изменению истории и оправданию германского нацизма. Какое право имеет руководство фонда запрещать представителям Беларуси и России отдать дань памяти замученным насмерть и пострадавшим соотечественникам?" - подчеркивается в заявлении. Там говорится, что действия фонда крайне болезненно восприняты белорусским обществом, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Нам не нужны ни приглашения, ни разрешения, чтобы достойно почтить память миллионов невинно погибших узников немецких концлагерей. Мы делали это прежде и будем делать всегда", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html

https://ria.ru/20250203/avstriya-1996938793.html

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