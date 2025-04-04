https://ria.ru/20250404/kontakt-tsentr-2009419722.html
Контакт-центр по вопросам занятости заработал в Приангарье
Контакт-центр по вопросам занятости заработал в Приангарье - РИА Новости, 04.04.2025
Контакт-центр по вопросам занятости заработал в Приангарье
В Иркутской области заработал контакт-центр по вопросам занятости, созданный по поручению губернатора Игоря Кобзева, одна из его задач - помощь участникам и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:53:00+03:00
2025-04-04T18:53:00+03:00
2025-04-04T18:53:00+03:00
иркутская область
игорь кобзев
сво
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ИРКУТСК, 4 апр - РИА Новости. В Иркутской области заработал контакт-центр по вопросам занятости, созданный по поручению губернатора Игоря Кобзева, одна из его задач - помощь участникам и ветеранам СВО, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Контакт-центр по вопросам занятости начал работать в Приангарье. Он создан региональным министерством труда Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева для оказания оперативной помощи жителям, участникам СВО и работодателям", - говорится в сообщении. Задачу по организации прямой линии глава региона озвучил в марте в рамках телемарафона форума волонтеров и добровольцев тыла "СВОих не бросаем". Единый контакт-центр обеспечивает эффективную и быструю обработку обращений. Он оснащен многоканальной линией и функцией записи разговоров для контроля качества обслуживания. На линии контакт-центра выделен отдельный пункт в голосовом меню для участников и ветеранов СВО. Нажимая кнопку 1, они могут получить подробную консультацию обо всех мерах поддержки, в том числе переобучение в рамках президентского национального проекта "Кадры". При тестовом режиме работы линии специалисты службы занятости обрабатывали более 200 звонков в день. В среднем за неделю поступило порядка 950 обращений. Операторы контакт-центра предоставляют консультации по всем вопросам в сфере занятости населения и могут оперативно соединить клиента с личным кадровым или карьерным консультантом в любом филиале учреждения по всей территории Иркутской области.
https://ria.ru/20250403/svo--2009109380.html
https://ria.ru/20250403/kobzev-2009110655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, сво
Иркутская область, Игорь Кобзев, СВО
Контакт-центр по вопросам занятости заработал в Приангарье
В Приангарье заработал контакт-центр для помощи участникам и ветеранам СВО
ИРКУТСК, 4 апр - РИА Новости. В Иркутской области заработал контакт-центр по вопросам занятости, созданный по поручению губернатора Игоря Кобзева, одна из его задач - помощь участникам и ветеранам СВО, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Контакт-центр по вопросам занятости начал работать в Приангарье. Он создан региональным министерством труда Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева для оказания оперативной помощи жителям, участникам СВО и работодателям", - говорится в сообщении.
Задачу по организации прямой линии глава региона озвучил в марте в рамках телемарафона форума волонтеров и добровольцев тыла "СВОих не бросаем". Единый контакт-центр обеспечивает эффективную и быструю обработку обращений. Он оснащен многоканальной линией и функцией записи разговоров для контроля качества обслуживания. На линии контакт-центра выделен отдельный пункт в голосовом меню для участников и ветеранов СВО. Нажимая кнопку 1, они могут получить подробную консультацию обо всех мерах поддержки, в том числе переобучение в рамках президентского национального проекта "Кадры".
При тестовом режиме работы линии специалисты службы занятости обрабатывали более 200 звонков в день. В среднем за неделю поступило порядка 950 обращений.
Операторы контакт-центра предоставляют консультации по всем вопросам в сфере занятости населения и могут оперативно соединить клиента с личным кадровым или карьерным консультантом в любом филиале учреждения по всей территории Иркутской области.