https://ria.ru/20250404/kontakt-tsentr-2009419722.html

Контакт-центр по вопросам занятости заработал в Приангарье

Контакт-центр по вопросам занятости заработал в Приангарье - РИА Новости, 04.04.2025

Контакт-центр по вопросам занятости заработал в Приангарье

В Иркутской области заработал контакт-центр по вопросам занятости, созданный по поручению губернатора Игоря Кобзева, одна из его задач - помощь участникам и... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:53:00+03:00

2025-04-04T18:53:00+03:00

2025-04-04T18:53:00+03:00

иркутская область

игорь кобзев

сво

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ИРКУТСК, 4 апр - РИА Новости. В Иркутской области заработал контакт-центр по вопросам занятости, созданный по поручению губернатора Игоря Кобзева, одна из его задач - помощь участникам и ветеранам СВО, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "Контакт-центр по вопросам занятости начал работать в Приангарье. Он создан региональным министерством труда Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева для оказания оперативной помощи жителям, участникам СВО и работодателям", - говорится в сообщении. Задачу по организации прямой линии глава региона озвучил в марте в рамках телемарафона форума волонтеров и добровольцев тыла "СВОих не бросаем". Единый контакт-центр обеспечивает эффективную и быструю обработку обращений. Он оснащен многоканальной линией и функцией записи разговоров для контроля качества обслуживания. На линии контакт-центра выделен отдельный пункт в голосовом меню для участников и ветеранов СВО. Нажимая кнопку 1, они могут получить подробную консультацию обо всех мерах поддержки, в том числе переобучение в рамках президентского национального проекта "Кадры". При тестовом режиме работы линии специалисты службы занятости обрабатывали более 200 звонков в день. В среднем за неделю поступило порядка 950 обращений. Операторы контакт-центра предоставляют консультации по всем вопросам в сфере занятости населения и могут оперативно соединить клиента с личным кадровым или карьерным консультантом в любом филиале учреждения по всей территории Иркутской области.

https://ria.ru/20250403/svo--2009109380.html

https://ria.ru/20250403/kobzev-2009110655.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, сво