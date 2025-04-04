https://ria.ru/20250404/konferentsiya-2009438823.html

Синтез инноваций и партнерство: итоги конференции "НОТА ДЕНЬ"

Синтез инноваций и партнерство: итоги конференции "НОТА ДЕНЬ" - РИА Новости, 04.04.2025

Синтез инноваций и партнерство: итоги конференции "НОТА ДЕНЬ"

РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:55:00+03:00

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группа т1

технологии

по (программное обеспечение)

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За последние три года задача импортозамещения в области программного обеспечения и ИТ-решений была в целом решена, что сформировало прочную базу для роста и развития. Сегодня перед отраслью стоит новая амбициозная цель: творческий прорыв в будущее. Ежегодная конференция вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1), прошедшая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве, стала площадкой для обсуждения новейших тенденций и решений в сфере ИТ, определяющих пути и направления дальнейшего движения. Центральной темой мероприятия стал синтез инноваций, основанный на сотрудничестве и объединении передовых практик и решений.Партнерство для прорыва в будущееОдним из основных событий конференции стала пленарная дискуссия, посвященная синтезу инноваций в ИТ-отрасли. В обсуждении приняли участие представители компаний-разработчиков, а также крупные игроки в сферах ритейла, производства, финансов и госсектора: ИТ-холдинг Т1, ВТБ, "Группа Астра", "Почта России", "Лента", "Газпром нефть". Такое разнообразие участников позволило рассмотреть актуальные вопросы с разных точек зрения и наметить новые перспективы взаимодействия и сотрудничества."Инновации развиваются в сотрудничестве с партнерами, клиентами и другими игроками в условиях здоровой конкуренции. Это позволяет реализовать стратегию, направленную на удовлетворение потребностей рынка в качественных продуктах и сопутствующих технологических сервисах", –– подчеркнул, открывая форум, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор НОТА Кирилл Булгаков.Генеральный директор Т1Алексей Фетисов отметил, что рост ИТ-рынка продолжается, превышая темпы развития большинства других отраслей в стране. По его словам, базовые задачи импортозамещения, поставленные в 2022 году, в основном выполнены. Теперь акцент смещается на креативные решения для автоматизации, что связано, в том числе, с острой нехваткой квалифицированных кадров, особенно в ритейле. Фетисов также обратил внимание на растущую востребованность ИИ. "Важный тренд сейчас –– искусственный интеллект. Мы отмечаем, какая практическая ценность кроется в использовании генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей", – заявил руководитель Т1.Рассуждая о будущем, Фетисов указал, что тренд гиперконкуренции, характерный для рынка в последние годы, постепенно уступает место партнерствам. "Лидеры отрасли начнут объединяться, сочетая лучшие продукты из своих портфелей. Консолидация станет одной из главных трендов 2025 года: лидеры станут сильнее, другие – станут частью лидеров", – пояснил он.Другой важный тренд –– смещение фокуса с импортозамещения на создание прорывных решений на базе отечественного технологического стека. "Мы уже не будем что-то заменять, а будем оптимизировать, повышать эффективность и создавать новое качество", –– убежден топ-менеджер.Фетисов также прогнозирует, что роботизация будет играть важную роль в решении проблемы дефицита кадров. "В последнее время был сделан колоссальный прогресс по подготовке специалистов, увеличивается количество людей, обучающихся ИТ-специальностям, но это все равно не покроет дефицит кадров, поэтому будет развиваться роботизация, искусственный интеллект и другие вспомогательные технологии", –– резюмировал Фетисов.Заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов поделился опытом создания банковской ИТ-платформы с помощью взаимодействия с представителями ИТ-отрасли. Банк развивает различные модели сотрудничества с представителями ИТ-рынка. Часть решений банк внедряет в свою инфраструктуру в сотрудничестве с якорными партнерами - например, с ИТ-холдингом Т1, по каким-то проектам банк привлекает крупных вендоров - например, в случае с внедрением операционной системы. Также банк работает и со стартапами, добавил Сергей Безбогов. В частности, представитель ВТБ отметил, что нет смысла разрабатывать собственные операционные системы, когда можно приобрести готовые решения."Банк достиг высокого уровня взаимодействия с ИТ, научился выбирать лучшие компании для построения качественных решений. Это привело к возникновению синергии, где все элементы гармонично сочетаются для достижения общей цели. Наш подход состоит в том, что думать надо самим, а делать надо вместе", –– сказал Безбогов.ИТ-директор "Газпром нефти" Антон Думин обратил внимание на новый уровень партнерства — формирование комплексных запросов от крупнейших потребителей ПО, доносящих свою позицию до вендоров, определяя тем самым развитие программных продуктов. Он также отметил важность стандартизации и экосистемного подхода. Думин коснулся и темы нехватки персонала, отметив необходимость расширять сотрудничество предприятий с вузами. При этом, по его мнению, заработная плата – не единственный способ конкуренции.Директор по цифровым инновациям и ИТ "Лента" Сергей Сергеев также указал на проблему кадров, которая в ритейле стоит особенно остро. В связи с этим растет актуальность ИТ-решений для автоматизации рутинных процессов, включая использование ИИ.В свою очередь, заместитель генерального директора по цифровой трансформации "Почта России" Дмитрий Чудинов рассказал об опыте цифровизации госкомпании, столкнувшейся с высокой конкуренцией со стороны компаний доставки и маркетплейсов. Особая сложность в том, что почтовая сеть очень распределенная –– это 38 тысяч отделений, которые обслуживают порядка 130 тысяч населенных пунктов, напомнил он."В первую очередь, нам нужны прорывы в клиентском опыте, и этом должны помочь ИТ. Это и кибербезопасность, и использование искусственного интеллекта. Важно, чтобы эти инструменты были эффективны, а для этого необходим синтез ИТ, бизнеса, клиента и рынка", - сказал представитель "Почты России". Он отметил, что автоматизация и цифровизация, проводимые совместно с ИТ-партнерами, уже дают плоды.Генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев подчеркнул, что все больше пользователей начинают доверять отечественным решениям в области инфраструктурного софта. Они активно внедряются и работают у крупных корпоративных заказчиков. "В приоритете находятся решения, которые уже положительно зарекомендовали себя и имеют большую инсталляционную базу. Регулярная обратная связь помогает делать продукты лучше. Постепенно происходит процесс консолидации рынка. Причем не только за счет слияний и поглощений, но и за счет перехода на более стандартизированные технологии, имеющие большую массовость. Так, например, экосистемный подход "Группы Астра" обеспечивает максимальную интеграцию решений друг с другом и, таким образом, позволяет свести к минимуму количество вероятных точек отказа, а также предоставляет заказчику возможность решать все вопросы с единым поставщиком", – сказал Сивцев.Клиенты и коммуникацииНа сессии "Клиенты и коммуникации" обсуждались вопросы взаимодействия с клиентами, соискателями и сотрудниками. Представители вендора НОТА рассказали о продуктовой линейке для автоматизации клиентского сервиса и построения сквозных клиентских маршрутов. Участники обсудили питчинг стартапов в области клиентского опыта, рассмотрели перспективы удаленного формата работы с точки зрения продуктивности бизнеса.В рамках сессии ИТ-холдинг Т1 совместно с партнерами ГК "Аквариус" и "Группой Астра", представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) DION – готовых комплектов системного ПО и полного аппаратного обеспечения для корпоративных коммуникаций. Решения включают в себя лицензии на ВКС-систему DION, а также серверную инфраструктуру и оборудование для видеоконференцсвязи.Как рассказал Кирилл Булгаков, такой формат позволяет бизнесу существенно упростить и ускорить процесс внедрения продукта, а также снизить затраты на владение и обслуживание системы.ПрозрачностьСессия "Прозрачность" была посвящена систематизации, автоматизации и эффективному управлению налоговыми и финансовыми рисками. Представители розничных торговых компаний и банков рассказали, как это происходит на практике в реалиях современного бизнеса. В свою очередь, разработчики представили свои продукты по управлению рисками."Прозрачность и предсказуемость бизнеса крайне важны для наших клиентов. Если представить бизнес, как восхождение к вершине, то идти в тумане без соответствующего снаряжения крайне сложно, и мы даем бизнесу такое снаряжение. ИТ-решения позволяют составлять реестр рисков, ими управлять и предсказывать различные неожиданные для бизнеса события", - рассказал директор дивизиона внедрения и консалтинга ИТ-холдинга Т1 Владимир Верещагин.Безопасная разработкаСессия "Безопасная разработка" объединила профессионалов, стремящихся поддерживать высокую эффективность DevOps-культуры (взаимодействие между разработчиками и операторами – ред.) в условиях импортозамещения. В ходе обсуждений были рассмотрены актуальные инструменты для разработки, тестирования и информационной безопасности, позволяющие создавать надежные и устойчивые ИТ-решения. Особое внимание уделялось взаимодействию с госструктурами в вопросах нормативного регулирования и кибербезопасности.В ходе мероприятия вендор Т1 объявил о запуске SaaS-версии отечественной платформы "Сфера", объединяющей инструменты и сервисы для управления и автоматизации всего цикла создания ПО. Новый формат предоставляет компаниям доступ к единой цифровой среде производства ПО без необходимости развертывания собственной инфраструктуры. Веб-интерфейс обеспечивает доступ к "Сфере" из любого места, при этом все обновления и безопасность находятся под контролем компании-разработчика.Пространство возможностейАналитическое агентство ИТ-холдинга Т1 обнародовало исследование, где на основе данных Реестра ПО (ЕРРП) были определены направления, по которым наиболее активно будет развиваться рынок. За 2024 год Реестр пополнили 4632 новых решения, а их общее число выросло на 24%, превысив 24 тысячи. При этом за первый квартал 2025 года в Реестр было включено 1251 решение – это позволяет ожидать прироста на 5000 за весь год.Наибольший прирост новых решений и продуктов наблюдался в сегментах встроенного ПО (48%), промышленного ПО (38%) и средств анализа данных (34%). Эти цифры подтверждают, что наибольшее пространство возможностей для разработчиков сегодня дают направления по созданию промышленного софта, средств поддержки принятия решений и интеграции ИИ в различные системы."Мы видим, что программные продукты из Реестра находят широкое применение: так, к началу 2024 года порядка 70% компаний использовали российские решения в области прикладного ПО и информационной безопасности. Спустя год, в начале 2025-го показатель увеличился до 80%. Мы видим потенциал в промышленном ПО, инструментах разработки ПО и интеграции ИИ в привычные инструменты. Инвестиции в нишевые решения и кастомизированные продукты для отраслевых задач позволят крупным ИТ-компаниям и стартапам не только закрепиться на рынке, но и обеспечить быструю окупаемость вложений", — прокомментировал заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА Кирилл Булгаков.Встреча со звездойЗавершила "НОТА ДЕНЬ" встреча с легендарным мастером-альпинистом Сергеем Кофановым, самым молодым российским альпинистом, дважды покорившим Эверест, и пионером нового стиля высотных восхождений в Гималаях. Кофанов поделился самыми сложными случаями своей карьеры и провел параллели между альпинизмом и достижением высот в ИТ-бизнесе."Здесь существует связь на уровне ценностей, следование которым помогает альпинистам покорять высочайшие вершины, а бизнесу – достигать своих стратегических целей. Внутри у каждого есть своя вершина, которая требует железной мотивации, умения ставить амбициозные цели и принимать сложные решения. И ключевую роль в обоих случаях играет эффективная синергия между всеми участниками процесса", –– подчеркнул спортсмен.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

группа т1, технологии, по (программное обеспечение)