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Китай не будет возражать против продажи панамских портов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
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16:51 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/kitaj-2009381905.html
Китай не будет возражать против продажи панамских портов, пишут СМИ
Китай не будет возражать против продажи панамских портов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Китай не будет возражать против продажи панамских портов, пишут СМИ
В американской инвестиционной компании BlackRock считают, что у властей Китая в итоге не будет возражений против покупки возглавляемым ею американским... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:51:00+03:00
2025-04-04T16:51:00+03:00
китай
панамский канал
гонконг
дональд трамп
си цзиньпин
марко рубио
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В американской инвестиционной компании BlackRock считают, что у властей Китая в итоге не будет возражений против покупки возглавляемым ею американским консорциумом двух стратегических портов в Панамском канале, и сделка состоится, передает газета New York Post со ссылкой на источники в BlackRock. Ранее СМИ сообщили, что гонконгская компания CK Hutchison Holdings не подпишет соглашение о продаже двух своих стратегических портов в Панамском канале, так как власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении сделки. Соглашение якобы должны были подписать до 2 апреля. "Сотрудники BlackRock в частных беседах говорят, что не слишком обеспокоены. Они отмечают, что следует игнорировать сообщения о том, что сделка должна была быть официально подписана к среде. Реальным сроком завершения является 145-дневный период "комплексной проверки", который начался с момента объявления о выкупе 4 марта... В BlackRock предвидели возможные проблемы со стороны Китая, и они зашили эти риски в график сделки. Они считают, что за это время смогут добиться одобрения сделки со стороны Компартии Китая", - пишет издание. По условиям сделки CK Hutchison предпринимателя Ли Цзячэна продаст глобальные портовые активы инвесторам во главе с американской BlackRock за 22,8 миллиарда долларов. Среди этих активов - контрольный пакет акций и операционный контроль над двумя портами, расположенными по обе стороны Панамского канала. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что китайский лидер Си Цзиньпин раздражен планом гонконгской компании продать порты Панамского канала американскому бизнесу. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту Панамы Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
https://ria.ru/20250227/panama-2001849256.html
https://ria.ru/20250301/politika-2002403466.html
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китай, панамский канал, гонконг, дональд трамп, си цзиньпин, марко рубио, в мире
Китай, Панамский канал, Гонконг, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Марко Рубио, В мире
Китай не будет возражать против продажи панамских портов, пишут СМИ

NYP: в BlackRock считают, что Китай одобрит сделку по продаже панамских портов

© AP Photo / Matias DelacroixПанамский канал
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Панамский канал. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В американской инвестиционной компании BlackRock считают, что у властей Китая в итоге не будет возражений против покупки возглавляемым ею американским консорциумом двух стратегических портов в Панамском канале, и сделка состоится, передает газета New York Post со ссылкой на источники в BlackRock.
Ранее СМИ сообщили, что гонконгская компания CK Hutchison Holdings не подпишет соглашение о продаже двух своих стратегических портов в Панамском канале, так как власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении сделки. Соглашение якобы должны были подписать до 2 апреля.
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"Сотрудники BlackRock в частных беседах говорят, что не слишком обеспокоены. Они отмечают, что следует игнорировать сообщения о том, что сделка должна была быть официально подписана к среде. Реальным сроком завершения является 145-дневный период "комплексной проверки", который начался с момента объявления о выкупе 4 марта... В BlackRock предвидели возможные проблемы со стороны Китая, и они зашили эти риски в график сделки. Они считают, что за это время смогут добиться одобрения сделки со стороны Компартии Китая", - пишет издание.
По условиям сделки CK Hutchison предпринимателя Ли Цзячэна продаст глобальные портовые активы инвесторам во главе с американской BlackRock за 22,8 миллиарда долларов. Среди этих активов - контрольный пакет акций и операционный контроль над двумя портами, расположенными по обе стороны Панамского канала.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что китайский лидер Си Цзиньпин раздражен планом гонконгской компании продать порты Панамского канала американскому бизнесу.
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Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту Панамы Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
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