https://ria.ru/20250404/khinshteyn-2009319706.html
В Курской области женщина получила осколочные ранения после атаки дрона
В Курской области женщина получила осколочные ранения после атаки дрона - РИА Новости, 04.04.2025
В Курской области женщина получила осколочные ранения после атаки дрона
Осколочные ранения и акубаротравму получила 27-летняя женщина в курском Глушковском районе после атаки украинского дрона, она доставлена в больницу, сообщил... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:48:00+03:00
2025-04-04T13:48:00+03:00
2025-04-04T13:48:00+03:00
глушковский район
курская область
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
КУРСК, 4 апр - РИА Новости. Осколочные ранения и акубаротравму получила 27-летняя женщина в курском Глушковском районе после атаки украинского дрона, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные преступления украинских нацистов. Сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржава Глушковского района, ранения получила 27-летняя женщина, которая ехала к родителям. С поверхностными осколочными ранениями и акубаротравмой её доставили в Рыльскую ЦРБ", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он отметил, что угрозы для жизни нет, женщину отпустили для амбулаторного лечения. "Уважаемые жители, находиться в приграничье, к сожалению, до сих пор крайне опасно для жизни! Снова призываю всех отказаться от возвращения в приграничные населённые пункты, пока там не станет полностью безопасно!" - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250402/drony-2008921706.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глушковский район, курская область, александр хинштейн, происшествия
Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области женщина получила осколочные ранения после атаки дрона
Хинштейн: женщина получила осколочные ранения при атаке дрона в селе Ржава