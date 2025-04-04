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В Курской области женщина получила осколочные ранения после атаки дрона - РИА Новости, 04.04.2025
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13:48 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/khinshteyn-2009319706.html
В Курской области женщина получила осколочные ранения после атаки дрона
В Курской области женщина получила осколочные ранения после атаки дрона - РИА Новости, 04.04.2025
В Курской области женщина получила осколочные ранения после атаки дрона
Осколочные ранения и акубаротравму получила 27-летняя женщина в курском Глушковском районе после атаки украинского дрона, она доставлена в больницу, сообщил... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:48:00+03:00
2025-04-04T13:48:00+03:00
глушковский район
курская область
александр хинштейн
происшествия
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КУРСК, 4 апр - РИА Новости. Осколочные ранения и акубаротравму получила 27-летняя женщина в курском Глушковском районе после атаки украинского дрона, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные преступления украинских нацистов. Сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржава Глушковского района, ранения получила 27-летняя женщина, которая ехала к родителям. С поверхностными осколочными ранениями и акубаротравмой её доставили в Рыльскую ЦРБ", - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он отметил, что угрозы для жизни нет, женщину отпустили для амбулаторного лечения. "Уважаемые жители, находиться в приграничье, к сожалению, до сих пор крайне опасно для жизни! Снова призываю всех отказаться от возвращения в приграничные населённые пункты, пока там не станет полностью безопасно!" - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250402/drony-2008921706.html
глушковский район
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глушковский район, курская область, александр хинштейн, происшествия
Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области женщина получила осколочные ранения после атаки дрона

Хинштейн: женщина получила осколочные ранения при атаке дрона в селе Ржава

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КУРСК, 4 апр - РИА Новости. Осколочные ранения и акубаротравму получила 27-летняя женщина в курском Глушковском районе после атаки украинского дрона, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Очередные преступления украинских нацистов. Сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржава Глушковского района, ранения получила 27-летняя женщина, которая ехала к родителям. С поверхностными осколочными ранениями и акубаротравмой её доставили в Рыльскую ЦРБ", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он отметил, что угрозы для жизни нет, женщину отпустили для амбулаторного лечения.
"Уважаемые жители, находиться в приграничье, к сожалению, до сих пор крайне опасно для жизни! Снова призываю всех отказаться от возвращения в приграничные населённые пункты, пока там не станет полностью безопасно!" - добавил Хинштейн.
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