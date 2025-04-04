https://ria.ru/20250404/khimki-2009419902.html

Землякова посетила Центральную детскую школу искусств в Химках

Землякова посетила Центральную детскую школу искусств в Химках - РИА Новости, 04.04.2025

Землякова посетила Центральную детскую школу искусств в Химках

Глава подмосковных Химок Елена Землякова посетила Центральную детскую школу искусств (ЦДШИ) и познакомилась с работой кружков, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:53:00+03:00

2025-04-04T18:53:00+03:00

2025-04-04T18:53:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова посетила Центральную детскую школу искусств (ЦДШИ) и познакомилась с работой кружков, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В учреждении уже начали подготовку к новому учебному году и ожидают более 600 воспитанников. По данным пресс-службы, Центральная детская школа искусств в Химках работает 68 лет и за это время выпустила более 13 тысяч детей. В 2006 году признана "Достоянием Российского государства", а в 2021 году стала лучшей школой России. Здесь работает более 100 педагогов, а обучение по 26 программам проходят более двух тысяч юных химчан. Муниципальный депутат и директор школы Инна Монастырская рассказала главе Химок историю развития ЦДШИ. "Горжусь тем, что в Центральной детской школе искусств работают 20 заслуженных и почетных работников культуры Российской Федерации и Московской области. Уже сейчас педагогический состав школы готовится к новому учебному году. Уверена, что для каждого ребенка здесь есть обучающая программа, которая раскроет личный творческий потенциал", — приводит слова Земляковой пресс-служба.

https://ria.ru/20250404/khimki-2009293202.html

https://ria.ru/20250403/podezdy-2009091939.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)