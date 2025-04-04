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Землякова посетила Центральную детскую школу искусств в Химках - РИА Новости, 04.04.2025
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18:53 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/khimki-2009419902.html
Землякова посетила Центральную детскую школу искусств в Химках
Землякова посетила Центральную детскую школу искусств в Химках - РИА Новости, 04.04.2025
Землякова посетила Центральную детскую школу искусств в Химках
Глава подмосковных Химок Елена Землякова посетила Центральную детскую школу искусств (ЦДШИ) и познакомилась с работой кружков, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:53:00+03:00
2025-04-04T18:53:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова посетила Центральную детскую школу искусств (ЦДШИ) и познакомилась с работой кружков, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В учреждении уже начали подготовку к новому учебному году и ожидают более 600 воспитанников. По данным пресс-службы, Центральная детская школа искусств в Химках работает 68 лет и за это время выпустила более 13 тысяч детей. В 2006 году признана "Достоянием Российского государства", а в 2021 году стала лучшей школой России. Здесь работает более 100 педагогов, а обучение по 26 программам проходят более двух тысяч юных химчан. Муниципальный депутат и директор школы Инна Монастырская рассказала главе Химок историю развития ЦДШИ. "Горжусь тем, что в Центральной детской школе искусств работают 20 заслуженных и почетных работников культуры Российской Федерации и Московской области. Уже сейчас педагогический состав школы готовится к новому учебному году. Уверена, что для каждого ребенка здесь есть обучающая программа, которая раскроет личный творческий потенциал", — приводит слова Земляковой пресс-служба.
https://ria.ru/20250404/khimki-2009293202.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова посетила Центральную детскую школу искусств в Химках

Глава Химок Землякова познакомилась с работой Центральной детской школы искусств

© Фото : Администрация городского округа ХимкиГлава Химок Елена Землякова познакомилась с работой Центральной детской школы искусств
Глава Химок Елена Землякова познакомилась с работой Центральной детской школы искусств - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки
Глава Химок Елена Землякова познакомилась с работой Центральной детской школы искусств
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова посетила Центральную детскую школу искусств (ЦДШИ) и познакомилась с работой кружков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В учреждении уже начали подготовку к новому учебному году и ожидают более 600 воспитанников.
Глава городского округа Химки Елена Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Вчера, 11:52
По данным пресс-службы, Центральная детская школа искусств в Химках работает 68 лет и за это время выпустила более 13 тысяч детей. В 2006 году признана "Достоянием Российского государства", а в 2021 году стала лучшей школой России.
Здесь работает более 100 педагогов, а обучение по 26 программам проходят более двух тысяч юных химчан.
Муниципальный депутат и директор школы Инна Монастырская рассказала главе Химок историю развития ЦДШИ.
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3 апреля, 13:18
"Горжусь тем, что в Центральной детской школе искусств работают 20 заслуженных и почетных работников культуры Российской Федерации и Московской области. Уже сейчас педагогический состав школы готовится к новому учебному году. Уверена, что для каждого ребенка здесь есть обучающая программа, которая раскроет личный творческий потенциал", — приводит слова Земляковой пресс-служба.
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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