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Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках - РИА Новости, 04.04.2025
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11:52 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/khimki-2009293202.html
Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках
Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках - РИА Новости, 04.04.2025
Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках
Глава городского округа Химки Елена Землякова и депутат Московской областной думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов проверили... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:52:00+03:00
2025-04-04T11:52:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова и депутат Московской областной думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов проверили строительную готовность роддома на Ленинском проспекте, работы завершены на 75%, сообщила пресс-служба администрации городского округа. "Капремонт родильного дома в Химках все ближе к завершению. После нашего последнего визита здесь многое изменилось – практически завершена чистовая отделка", – приводит пресс-служба слова Земляковой. Специалисты прокладывают инженерные коммуникации, собирают витражи входных групп. Строители планируют полностью завершить все внутренние работы до конца весны. "Мы увидели существенные изменения как по внешнему контуру, так и по внутренним помещениям. То, что нам уже стали сдавать кабинеты под установку мебели, да, динамика есть и динамика существенная", – отметил Мирзонов. Роддом в Химках был построен в 1970-х годах. В администрации отметили, что ремонт буквально подарит зданию вторую жизнь. Так, в учреждении установят современное наркозное, операционное и диагностическое оборудование.
https://ria.ru/20250403/podezdy-2009091939.html
https://ria.ru/20250402/khimki-2008887671.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках

Землякова проинспектировала работы по ремонту роддома в Химках

© Фото : администрация городского округа ХимкиГлава городского округа Химки Елена Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках
Глава городского округа Химки Елена Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
Глава городского округа Химки Елена Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова и депутат Московской областной думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов проверили строительную готовность роддома на Ленинском проспекте, работы завершены на 75%, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
"Капремонт родильного дома в Химках все ближе к завершению. После нашего последнего визита здесь многое изменилось – практически завершена чистовая отделка", – приводит пресс-служба слова Земляковой.
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Специалисты прокладывают инженерные коммуникации, собирают витражи входных групп. Строители планируют полностью завершить все внутренние работы до конца весны.
"Мы увидели существенные изменения как по внешнему контуру, так и по внутренним помещениям. То, что нам уже стали сдавать кабинеты под установку мебели, да, динамика есть и динамика существенная", – отметил Мирзонов.
Роддом в Химках был построен в 1970-х годах. В администрации отметили, что ремонт буквально подарит зданию вторую жизнь. Так, в учреждении установят современное наркозное, операционное и диагностическое оборудование.
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