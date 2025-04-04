https://ria.ru/20250404/khimki-2009293202.html

Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках

Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках - РИА Новости, 04.04.2025

Землякова проверила ход работ по капремонту роддома в Химках

Глава городского округа Химки Елена Землякова и депутат Московской областной думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов проверили... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:52:00+03:00

2025-04-04T11:52:00+03:00

2025-04-04T11:52:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова и депутат Московской областной думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов проверили строительную готовность роддома на Ленинском проспекте, работы завершены на 75%, сообщила пресс-служба администрации городского округа. "Капремонт родильного дома в Химках все ближе к завершению. После нашего последнего визита здесь многое изменилось – практически завершена чистовая отделка", – приводит пресс-служба слова Земляковой. Специалисты прокладывают инженерные коммуникации, собирают витражи входных групп. Строители планируют полностью завершить все внутренние работы до конца весны. "Мы увидели существенные изменения как по внешнему контуру, так и по внутренним помещениям. То, что нам уже стали сдавать кабинеты под установку мебели, да, динамика есть и динамика существенная", – отметил Мирзонов. Роддом в Химках был построен в 1970-х годах. В администрации отметили, что ремонт буквально подарит зданию вторую жизнь. Так, в учреждении установят современное наркозное, операционное и диагностическое оборудование.

https://ria.ru/20250403/podezdy-2009091939.html

https://ria.ru/20250402/khimki-2008887671.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)