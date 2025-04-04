https://ria.ru/20250404/kazakhstan-2009426548.html

Обошел Трампа: что известно о создателе крупнейшей IT-платформы Казахстана

Тимур Турлов: как трейдер стал основателем крупнейшего холдинга?

Обошел Трампа: что известно о создателе крупнейшей IT-платформы Казахстана

В список самых богатых людей планеты по версии Forbes вошли и казахстанские бизнесмены. Среди них – Тимур Турлов, основатель одного из крупнейших международных... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:20:00+03:00

2025-04-04T19:20:00+03:00

2025-04-04T19:20:00+03:00

снг

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В список самых богатых людей планеты по версии Forbes вошли и казахстанские бизнесмены. Среди них – Тимур Турлов, основатель одного из крупнейших международных финансовых конгломератов Freedom Holding Corp. с капитализацией более $7 млрд, работающей в 22 странах. Как отмечают казахстанские СМИ, он обошел в списке миллиардеров самого Дональда Трампа.Первые шаги в бизнесеТимур Русланович Турлов родился 13 ноября 1987 года. Еще в старших классах школы Тимур Турлов заинтересовался инвестициями и вложил небольшую сумму в акции. Хотя первая попытка не принесла прибыли, этот опыт укрепил его желание строить карьеру в сфере фондового рынка.Тимур Русланович получил экономическое образование и после окончания университета начал работать в "Юниаструм Банке", где занимался организацией доступа к международным биржевым рынкам.Создание Freedom HoldingВо время финансового кризиса в 2008 году будущего предпринимателя вместе с командой сократили. Оставшись без работы, Тимур Турлов принял решение запустить собственный бизнес и использовать накопленный за годы работы в "Юниаструм Банке" опыт, где он занимался настраиванием инфраструктуры доступа к международным площадкам.Так появилась компания Freedom Finance, специализирующаяся на брокерских услугах и управлении ценными бумагами. Стартовый капитал компании составил $50 тыс. Несмотря на трудности и скептицизм инвесторов, Freedom Finance постепенно росла и укрепляла свои позиции. В 2012 году компания вышла на рынок Казахстана, а к 2019 году бизнес Тимура Турлова превратился в международный холдинг Freedom Holding Corp., объединивший все направления компании.IPO на NASDAQВ октябре 2019 года Freedom Holding Corp. вышел на американскую биржу NASDAQ под тикером FRHC. Компания стала первой среди финансовых организаций СНГ, разместивших свои акции на этой площадке. С момента IPO стоимость акций выросла с $15 до рекордных $130, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов и стабильном развитии компании.Экосистема Freedom HoldingЗа годы работы компания Турлова расширила свой бизнес в нескольких ключевых направлений, что позволило ей создать полноценную экосистему для клиентов. Сейчас в экосистему Freedom Holding Corp. входят банк, брокеры, страховые компании, телеком и лайфстайл-сервисы.Freedom Bank – ипотечное кредитование и бизнес-займы.Freedom Finance Global – брокер с доступом к мировым биржам (KASE, AIX, NYSE, NASDAQ, LSE, HKEX, Börse Frankfurt).АО Фридом Финанс – брокер, работающий на казахстанских площадках.Tradernet – онлайн-платформа для торговли, использующая ИИ.Freedom Life и Freedom Insurance — страховые компании холдинга, предлагающие онлайн-полисы.Freedom Telecom – телеком-оператора, внедряющий 5G и интернет на борту авиарейсов.Freedom Pay — международный сервис платежей для бизнеса, который используют более 900 компаний в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.Среди lifestyle-сервисов в состав холдинга входит оператор по продаже билетов Ticketon, Aviata – сервис для бронирования авиабилетов, Arbuz.kz – онлайн-супермаркет с доставкой продуктов. Также в систему входит re:Kassa – кассовое ПО для бизнеса, автоматизирующее расчёты, и Freedom Drive – цифровой автосервис.По словам Турлова, цель его команды — создать экосистему, где каждый сервис дополняет другой, а система охватывает разные аспекты жизни людей. Холдинг стремится стать основой для новых технологий, цифровой экономики и современных сервисов, что поможет Казахстану выйти на глобальный уровень в сфере цифровых финансов. Холдинг объединяет компании в своей экосистеме в едином приложении SuperApp.Расширение в других странахПомимо Казахстана, Freedom Holding активно работает в Узбекистане, Кыргызстане и Армении. В планах компании — расширение на Ближний Восток и Центральную Азию.В частности, в октябре 2024 года холдинг получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане. Открытие банка в Душанбе ожидается весной 2025 года. Кроме того, в начале 2025 года холдингу выдали разрешение на создание брокерской компании в Турции. Следующий шаг — получение лицензии турецкой республики на банковскую деятельность для создания в стране полноценной финансовой экосистемы, объединяющей сервисы банка и брокера.Общественная деятельностьКроме бизнеса, Тимур Турлов и его холдинг активно поддерживают социальные и образовательные проекты.В 2023 году Тимур Турлов возглавил Казахстанскую федерацию шахмат (KazChess) и инициировал развитие шахматной инфраструктуры в стране. При его поддержке шахматные программы внедряются в школах и университетах, а также организуются крупные турниры.Также Тимур Турлов уделяет внимание развитию молодёжного футбола: основанная в 2022 году юношеская футбольная лига QJ League помогает юным спортсменам тренироваться в комфортных условиях — с современным оборудованием и профессиональными тренерами.Холдинг принимает участие в популяризации казахского языка на международном уровне. В сотрудничестве с издательством Oxford University Press был выпущен Oxford Qazaq Dictionary – первый масштабный казахско-английский словарь, содержащий более 60 тысяч слов.Компания также активно поддерживает экологические инициативы. В феврале 2024 года Freedom Holding Corp. подписал меморандум о сотрудничестве с Международным фондом спасения Арала. Кроме того, в фонд спасения Аральского моря перечисляется кешбек по некоторым дебетовым картам.Тимур Турлов также является попечителем школы IQanat — этот направленный на сокращение неравенства проект предоставляет возможность одарённым детям из районных центров республики бесплатно получать качественное образование.Личная жизнь ТурловаТимур Русланович женат на Елене Турловой, у них шестеро детей. Они живут в Казахстане. Турлов подчеркивает, что семья не является препятствием для бизнеса, а дает поддержку. По словам бизнесмена, в его семье большинство решений принимает жена, а он сосредоточен на развитии своих проектов.Тимур Турлов, как отмечают СМИ, является примером предпринимателя, который сумел создать глобальный финансовый холдинг, начиная с небольшого стартапа. Его история, обращают внимание журналисты, демонстрирует важность стратегического мышления, инновационного подхода и способности масштабировать бизнес. Freedom Holding Corp. продолжает развитие и делает ставку на цифровые технологии и расширение в других странах.

https://ria.ru/20250327/rossija-2007594461.html

https://realty.ria.ru/20250403/birzha-2009042049.html

https://ria.ru/20250314/kazahstan-2005122708.html

https://ria.ru/20250331/granitsa-2008350419.html

https://ria.ru/20250404/armeniya-2009380979.html

https://ria.ru/20250302/posol-2002540071.html

https://ria.ru/20250213/tokaev-1999100427.html

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