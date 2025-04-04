https://ria.ru/20250404/kanada-2009451616.html

Премьер Канады сделал дерзкое заявление о США

Премьер Канады сделал дерзкое заявление о США - РИА Новости, 04.04.2025

Премьер Канады сделал дерзкое заявление о США

Канада может занять место США, заявил премьер-министр Марк Карни в интервью New York Times. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:00:00+03:00

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2025-04-04T23:00:00+03:00

канада

сша

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марк карни

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вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Канада может занять место США, заявил премьер-министр Марк Карни в интервью New York Times."Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, это сделает Канада", — сказал он.Премьер добавил, что период , когда Вашингтон создавал альянсы, основанные на доверии, и отстаивал свободный обмен товарами и услугами, закончился."Хоть это и трагедия, но также новая реальность", — заключил политик.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Он также ввел 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.Накануне Карни заявил, что Канада введет зеркальные пошлины в 25 процентов на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке.

https://ria.ru/20250404/panika-2009445408.html

https://ria.ru/20250404/opasnost-2009366008.html

канада

сша

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