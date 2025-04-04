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Премьер Канады сделал дерзкое заявление о США - РИА Новости, 04.04.2025
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23:00 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/kanada-2009451616.html
Премьер Канады сделал дерзкое заявление о США
Премьер Канады сделал дерзкое заявление о США - РИА Новости, 04.04.2025
Премьер Канады сделал дерзкое заявление о США
Канада может занять место США, заявил премьер-министр Марк Карни в интервью New York Times. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:00:00+03:00
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канада
сша
дональд трамп
марк карни
введение трампом пошлин на импорт
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Канада может занять место США, заявил премьер-министр Марк Карни в интервью New York Times."Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, это сделает Канада", — сказал он.Премьер добавил, что период , когда Вашингтон создавал альянсы, основанные на доверии, и отстаивал свободный обмен товарами и услугами, закончился."Хоть это и трагедия, но также новая реальность", — заключил политик.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Он также ввел 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.Накануне Карни заявил, что Канада введет зеркальные пошлины в 25 процентов на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке.
https://ria.ru/20250404/panika-2009445408.html
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канада, сша, дональд трамп, марк карни, введение трампом пошлин на импорт, вашингтон (штат), в мире
Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни, Введение Трампом пошлин на импорт, Вашингтон (штат), В мире
Премьер Канады сделал дерзкое заявление о США

Премьер Карни заявил о готовности Канады заместить США в роли мирового лидера

© AP Photo / Thomas PadillaПремьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Премьер-министр Канады Марк Карни. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Канада может занять место США, заявил премьер-министр Марк Карни в интервью New York Times.
"Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, это сделает Канада", — сказал он.
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Премьер добавил, что период , когда Вашингтон создавал альянсы, основанные на доверии, и отстаивал свободный обмен товарами и услугами, закончился.
"Хоть это и трагедия, но также новая реальность", — заключил политик.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Он также ввел 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.
Накануне Карни заявил, что Канада введет зеркальные пошлины в 25 процентов на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке.
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КанадаСШАДональд ТрампМарк КарниВведение Трампом пошлин на импортВашингтон (штат)В мире
 
 
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