https://ria.ru/20250404/irlandija-2009339462.html

Ирландия призвала ЕС не обострять торговое противостояние с США, пишут СМИ

Ирландия призвала ЕС не обострять торговое противостояние с США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

Ирландия призвала ЕС не обострять торговое противостояние с США, пишут СМИ

Ирландия в частном порядке призывает Евросоюз не обострять торговое противостояние с США после введения Вашингтоном пошлин на весь импорт, сообщает газета Irish РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:53:00+03:00

2025-04-04T14:53:00+03:00

2025-04-04T14:53:00+03:00

сша

ирландия

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Ирландия в частном порядке призывает Евросоюз не обострять торговое противостояние с США после введения Вашингтоном пошлин на весь импорт, сообщает газета Irish Times со ссылкой на источники. "Несколько высокопоставленных источников подтвердили, что ирландское правительство в частном порядке призывает ЕС не обострять назревающую торговую войну", - говорится в статье. Министры и чиновники Ирландии считают, что Дублин должен действовать осторожно на фоне более агрессивных заявлений со стороны некоторых других стран ЕС и ряда деятелей Еврокомиссии, пишет Irish Times. Ирландский премьер-министр Михол Мартин также публично заявил, что ответ Евросоюза на пошлины США должен быть "обдуманным и взвешенным", а возможные меры - "соразмерными и направленными на защиту интересов" европейских предприятий и граждан, сказано в материале. Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.

https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html

https://ria.ru/20250404/ekonomika-2009235207.html

сша

ирландия

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сша, ирландия, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире