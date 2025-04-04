Рейтинг@Mail.ru
Ирландия призвала ЕС не обострять торговое противостояние с США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/irlandija-2009339462.html
Ирландия призвала ЕС не обострять торговое противостояние с США, пишут СМИ
Ирландия призвала ЕС не обострять торговое противостояние с США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Ирландия призвала ЕС не обострять торговое противостояние с США, пишут СМИ
Ирландия в частном порядке призывает Евросоюз не обострять торговое противостояние с США после введения Вашингтоном пошлин на весь импорт, сообщает газета Irish РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:53:00+03:00
2025-04-04T14:53:00+03:00
сша
ирландия
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28086/86/280868669_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4c7c15b8de866dae2f350d081ae6be98.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Ирландия в частном порядке призывает Евросоюз не обострять торговое противостояние с США после введения Вашингтоном пошлин на весь импорт, сообщает газета Irish Times со ссылкой на источники. "Несколько высокопоставленных источников подтвердили, что ирландское правительство в частном порядке призывает ЕС не обострять назревающую торговую войну", - говорится в статье. Министры и чиновники Ирландии считают, что Дублин должен действовать осторожно на фоне более агрессивных заявлений со стороны некоторых других стран ЕС и ряда деятелей Еврокомиссии, пишет Irish Times. Ирландский премьер-министр Михол Мартин также публично заявил, что ответ Евросоюза на пошлины США должен быть "обдуманным и взвешенным", а возможные меры - "соразмерными и направленными на защиту интересов" европейских предприятий и граждан, сказано в материале. Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html
https://ria.ru/20250404/ekonomika-2009235207.html
сша
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28086/86/280868669_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_671226ebec1e0eb902cc76c70ac10a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ирландия, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Ирландия, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Ирландия призвала ЕС не обострять торговое противостояние с США, пишут СМИ

Irish Times: Ирландия призвала ЕС не обострять торговое противостояние с США

© Flickr / Iker MerodioФлаг Ирландии
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Flickr / Iker Merodio
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Ирландия в частном порядке призывает Евросоюз не обострять торговое противостояние с США после введения Вашингтоном пошлин на весь импорт, сообщает газета Irish Times со ссылкой на источники.
«
"Несколько высокопоставленных источников подтвердили, что ирландское правительство в частном порядке призывает ЕС не обострять назревающую торговую войну", - говорится в статье.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Мировую экономику лихорадит от новых пошлин США, заявил Песков
Вчера, 13:01
Министры и чиновники Ирландии считают, что Дублин должен действовать осторожно на фоне более агрессивных заявлений со стороны некоторых других стран ЕС и ряда деятелей Еврокомиссии, пишет Irish Times.
Ирландский премьер-министр Михол Мартин также публично заявил, что ответ Евросоюза на пошлины США должен быть "обдуманным и взвешенным", а возможные меры - "соразмерными и направленными на защиту интересов" европейских предприятий и граждан, сказано в материале.
Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Эксперт оценила риски глобальной рецессии из-за пошлин США
Вчера, 02:36
 
СШАИрландияЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала