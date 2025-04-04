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Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 04.04.2025
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17:05 04.04.2025 (обновлено: 17:19 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/inoagenty-2009386826.html
Минюст обновил список иноагентов
Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 04.04.2025
Минюст обновил список иноагентов
Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Алексея Губанова*, кинокритика Екатерину Барабаш*, журналиста Алексея Лушникова* и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:05:00+03:00
2025-04-04T17:19:00+03:00
иноагенты
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Алексея Губанова*, кинокритика Екатерину Барабаш*, журналиста Алексея Лушникова* и издание "Гласная"*, сообщается на сайте ведомства."Четвертого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Ю. Барабаш*, А.А. Губанов*, А.Г. Лушников*, С.Г. Толстой*, а также издание "Гласная"*, - говорится в сообщении.Все они, по данным Минюста РФ, в той или иной степени распространяли фейки о решениях российских властей, Вооруженных силах РФ, публиковали материалы иностранных агентов и выступали против специальной военной операции.В частности, по данным столичной прокуратуры, Барабаш* обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет.Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в соцсети с ложной информацией о действиях ВС РФ. Под домашний арест суд отправил ее 26 февраля.Вместе с тем по результатам проверки в отношении АНО социальной поддержки населения "Проект Апрель", проведенной на основании заявления об исключении из реестра, фактов осуществления ею деятельности в качестве иностранного агента не выявлено. В связи с чем распоряжением Минюста России организация исключена из реестра.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250403/sputnik-2009216893.html
https://ria.ru/20250403/noize-2009142685.html
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иноагенты, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст обновил список иноагентов

Видеоблогера Губанова и кинокритика Барабаш внесли в реестр иноагентов

© Фото : Страница Алексея Губанова в соцсетиБлогер Алексей Губанов*
Блогер Алексей Губанов* - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Страница Алексея Губанова в соцсети
Блогер Алексей Губанов*. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Алексея Губанова*, кинокритика Екатерину Барабаш*, журналиста Алексея Лушникова* и издание "Гласная"*, сообщается на сайте ведомства.
"Четвертого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Ю. Барабаш*, А.А. Губанов*, А.Г. Лушников*, С.Г. Толстой*, а также издание "Гласная"*, - говорится в сообщении.
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Все они, по данным Минюста РФ, в той или иной степени распространяли фейки о решениях российских властей, Вооруженных силах РФ, публиковали материалы иностранных агентов и выступали против специальной военной операции.
В частности, по данным столичной прокуратуры, Барабаш* обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет.
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Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в соцсети с ложной информацией о действиях ВС РФ. Под домашний арест суд отправил ее 26 февраля.
Вместе с тем по результатам проверки в отношении АНО социальной поддержки населения "Проект Апрель", проведенной на основании заявления об исключении из реестра, фактов осуществления ею деятельности в качестве иностранного агента не выявлено. В связи с чем распоряжением Минюста России организация исключена из реестра.
* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
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иноагентыРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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