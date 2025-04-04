https://ria.ru/20250404/inoagenty-2009386826.html

Минюст обновил список иноагентов

Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 04.04.2025

Минюст обновил список иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Алексея Губанова*, кинокритика Екатерину Барабаш*, журналиста Алексея Лушникова* и... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:05:00+03:00

2025-04-04T17:05:00+03:00

2025-04-04T17:19:00+03:00

иноагенты

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Алексея Губанова*, кинокритика Екатерину Барабаш*, журналиста Алексея Лушникова* и издание "Гласная"*, сообщается на сайте ведомства."Четвертого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Ю. Барабаш*, А.А. Губанов*, А.Г. Лушников*, С.Г. Толстой*, а также издание "Гласная"*, - говорится в сообщении.Все они, по данным Минюста РФ, в той или иной степени распространяли фейки о решениях российских властей, Вооруженных силах РФ, публиковали материалы иностранных агентов и выступали против специальной военной операции.В частности, по данным столичной прокуратуры, Барабаш* обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет.Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в соцсети с ложной информацией о действиях ВС РФ. Под домашний арест суд отправил ее 26 февраля.Вместе с тем по результатам проверки в отношении АНО социальной поддержки населения "Проект Апрель", проведенной на основании заявления об исключении из реестра, фактов осуществления ею деятельности в качестве иностранного агента не выявлено. В связи с чем распоряжением Минюста России организация исключена из реестра.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов

https://ria.ru/20250403/sputnik-2009216893.html

https://ria.ru/20250403/noize-2009142685.html

https://ria.ru/20250403/volkov-2009221128.html

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иноагенты, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)