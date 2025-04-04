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Более 3,5 тыс жителей Ингушетии примут участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 04.04.2025
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Республика Ингушетия
 
17:11 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ingushetija-2009388930.html
Более 3,5 тыс жителей Ингушетии примут участие в "Диктанте Победы"
Более 3,5 тыс жителей Ингушетии примут участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 04.04.2025
Более 3,5 тыс жителей Ингушетии примут участие в "Диктанте Победы"
Более 3,5 тысячи жителей Ингушетии примут участие в международной акции "Диктант Победы", в республике она пройдет на 70 площадках, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:11:00+03:00
2025-04-04T17:11:00+03:00
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
единая россия
диктант победы
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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Более 3,5 тысячи жителей Ингушетии примут участие в международной акции "Диктант Победы", в республике она пройдет на 70 площадках, сообщила пресс-служба главы региона. "Во всех регионах России и в десятках зарубежных стран 25 апреля пройдет международная историческая акция партии "Единая Россия" – "Диктант Победы". В 2024 году в Ингушетии она прошла на 63 площадках, тогда в диктанте приняли участие свыше 3 тысяч человек. В этом году ожидается, что число участников превысит 3,5 тысячи, а количество площадок вырастет до 70", - говорится в сообщении. Участникам диктанта предстоит ответить на 25 вопросов об основных событиях Великой Отечественной войны, судьбах героев, памятных датах и значимых исторических вехах. В этом году по поручению председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в задания также включены вопросы, отражающие современный патриотический контекст, в том числе связанные со специальной военной операцией. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, подвиге советского народа и преступлениях нацистов одним из ключевых направлений работы в год 80-летия Великой Победы. "Такие мероприятия формируют у молодежи чувство гордости за подвиг предков, укрепляют связь поколений. Важно, чтобы каждый из нас понимал цену Победы и не позволял переписывать нашу историю – особенно сегодня, когда страна вновь сталкивается с вызовами и защищает свои интересы", – заявил руководитель региона.
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россия, махмуд-али калиматов, единая россия, диктант победы
Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Единая Россия, Диктант Победы
Более 3,5 тыс жителей Ингушетии примут участие в "Диктанте Победы"

Более 3,5 тысячи жителей Ингушетии примут участие в акции "Диктант Победы"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы
Международная просветительско-патриотическая акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы
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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Более 3,5 тысячи жителей Ингушетии примут участие в международной акции "Диктант Победы", в республике она пройдет на 70 площадках, сообщила пресс-служба главы региона.
"Во всех регионах России и в десятках зарубежных стран 25 апреля пройдет международная историческая акция партии "Единая Россия" – "Диктант Победы". В 2024 году в Ингушетии она прошла на 63 площадках, тогда в диктанте приняли участие свыше 3 тысяч человек. В этом году ожидается, что число участников превысит 3,5 тысячи, а количество площадок вырастет до 70", - говорится в сообщении.
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Участникам диктанта предстоит ответить на 25 вопросов об основных событиях Великой Отечественной войны, судьбах героев, памятных датах и значимых исторических вехах. В этом году по поручению председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в задания также включены вопросы, отражающие современный патриотический контекст, в том числе связанные со специальной военной операцией.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, подвиге советского народа и преступлениях нацистов одним из ключевых направлений работы в год 80-летия Великой Победы.
"Такие мероприятия формируют у молодежи чувство гордости за подвиг предков, укрепляют связь поколений. Важно, чтобы каждый из нас понимал цену Победы и не позволял переписывать нашу историю – особенно сегодня, когда страна вновь сталкивается с вызовами и защищает свои интересы", – заявил руководитель региона.
 
Республика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али КалиматовЕдиная РоссияДиктант Победы
 
 
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