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В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов - РИА Новости, 08.04.2025
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07:48 04.04.2025 (обновлено: 13:15 08.04.2025)
https://ria.ru/20250404/hamovniki-2010003063.html
В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов
В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов - РИА Новости, 08.04.2025
В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов
Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-04T07:48:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили обновление газопроводов среднего и низкого давления в Хамовниках. Работы велись в историческом центре столицы, между первым и вторым переулками Тружеников, а также между шестым и седьмым Ростовскими переулками. При реконструкции использовали современные бестраншейные технологии", - говорится в сообщении. Как уточняется на сайте, стальные газопроводы заменили на новые полиэтиленовые, они отличаются высокой прочностью и устойчивостью как к изменениям температуры, так и к коррозии, что значительно продлевает срок их службы.
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В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов

В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквРеконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве
Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москв
Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили обновление газопроводов среднего и низкого давления в Хамовниках. Работы велись в историческом центре столицы, между первым и вторым переулками Тружеников, а также между шестым и седьмым Ростовскими переулками. При реконструкции использовали современные бестраншейные технологии", - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте, стальные газопроводы заменили на новые полиэтиленовые, они отличаются высокой прочностью и устойчивостью как к изменениям температуры, так и к коррозии, что значительно продлевает срок их службы.
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