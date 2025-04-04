https://ria.ru/20250404/hamovniki-2010003063.html

В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов

В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов - РИА Новости, 08.04.2025

В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов

Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-04T07:48:00+03:00

2025-04-04T07:48:00+03:00

2025-04-08T13:15:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили обновление газопроводов среднего и низкого давления в Хамовниках. Работы велись в историческом центре столицы, между первым и вторым переулками Тружеников, а также между шестым и седьмым Ростовскими переулками. При реконструкции использовали современные бестраншейные технологии", - говорится в сообщении. Как уточняется на сайте, стальные газопроводы заменили на новые полиэтиленовые, они отличаются высокой прочностью и устойчивостью как к изменениям температуры, так и к коррозии, что значительно продлевает срок их службы.

https://realty.ria.ru/20250403/moskva-2009127307.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва