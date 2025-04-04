В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов
В Хамовниках завершили реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквРеконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве
Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления завершена в Хамовниках в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили обновление газопроводов среднего и низкого давления в Хамовниках. Работы велись в историческом центре столицы, между первым и вторым переулками Тружеников, а также между шестым и седьмым Ростовскими переулками. При реконструкции использовали современные бестраншейные технологии", - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте, стальные газопроводы заменили на новые полиэтиленовые, они отличаются высокой прочностью и устойчивостью как к изменениям температуры, так и к коррозии, что значительно продлевает срок их службы.