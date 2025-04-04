https://ria.ru/20250404/gorlovka-2009443431.html
При обстреле Горловки погиб человек
При обстреле Горловки погиб человек - РИА Новости, 04.04.2025
При обстреле Горловки погиб человек
Один человек погиб, еще пятеро пострадали, в том числе сотрудник МЧС, в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке в пятницу, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:33:00+03:00
2025-04-04T21:33:00+03:00
2025-04-04T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, в том числе сотрудник МЧС, в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке в пятницу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие украинской вооружённой агрессии в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница. В МЧС также сообщали, что пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА, пострадал инспектор. "Один человек погиб, ещё пять мирных жителей Горловки, в том числе сотрудник МЧС, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. По данным главы региона, в Калининском районе при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя. Кроме того, в Центрально-Городском и Никитовском районах города вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона на автомобиль и обстрела "натовскими" снарядами пострадали еще два человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил Пушилин. Кроме того, вследствие вооруженной агрессии украинских войск повреждения получили три жилых домостроения, пожарная часть, супермаркет, троллейбусная контактная сеть, а также три пожарных и пять гражданских автомобилей. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - резюмировал глава республики.
https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html
https://ria.ru/20250402/nato-2008942141.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки погиб человек
Пушилин: один человек погиб, 5 пострадали при атаках ВСУ на Горловку в пятницу