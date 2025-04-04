https://ria.ru/20250404/gorlovka-2009443431.html

При обстреле Горловки погиб человек

При обстреле Горловки погиб человек - РИА Новости, 04.04.2025

При обстреле Горловки погиб человек

Один человек погиб, еще пятеро пострадали, в том числе сотрудник МЧС, в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке в пятницу, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:33:00+03:00

2025-04-04T21:33:00+03:00

2025-04-04T21:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

калининский район

донецкая народная республика

денис пушилин

иван приходько

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, в том числе сотрудник МЧС, в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке в пятницу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие украинской вооружённой агрессии в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница. В МЧС также сообщали, что пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке с БПЛА, пострадал инспектор. "Один человек погиб, ещё пять мирных жителей Горловки, в том числе сотрудник МЧС, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. По данным главы региона, в Калининском районе при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя. Кроме того, в Центрально-Городском и Никитовском районах города вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона на автомобиль и обстрела "натовскими" снарядами пострадали еще два человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил Пушилин. Кроме того, вследствие вооруженной агрессии украинских войск повреждения получили три жилых домостроения, пожарная часть, супермаркет, троллейбусная контактная сеть, а также три пожарных и пять гражданских автомобилей. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - резюмировал глава республики.

https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html

https://ria.ru/20250402/nato-2008942141.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины