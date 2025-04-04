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Автодром в Раменском станет главной площадкой российского драг-рейсинга - РИА Новости, 04.04.2025
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Новости Подмосковья
 
18:45 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/gonki-2009419366.html
Автодром в Раменском станет главной площадкой российского драг-рейсинга
Автодром в Раменском станет главной площадкой российского драг-рейсинга - РИА Новости, 04.04.2025
Автодром в Раменском станет главной площадкой российского драг-рейсинга
В 2025 году автодром в поселке Быково Раменского округа Подмосковья готовится принять серию масштабных соревнований по драг-рейсингу. С мая по сентябрь здесь... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:45:00+03:00
2025-04-04T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В 2025 году автодром в поселке Быково Раменского округа Подмосковья готовится принять серию масштабных соревнований по драг-рейсингу. С мая по сентябрь здесь пройдет 10 крупных турниров, в которых примут участие более 200 лучших гонщиков страны. Об этом сообщил 360.ru.Помимо зрелищных гонок, гости смогут насладиться экскурсиями по автодрому, поездками на драг- и дрифт-такси, вертолетными прогулками и выставками тюнингованных автомобилей. Для автолюбителей предусмотрена возможность испытать свои машины на профессиональной трассе, а детей порадует игровая зона.Первый этап стартует 24 мая, а летом запланировано еще четыре турнира.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Автодром в Раменском станет главной площадкой российского драг-рейсинга

© Медиасток ПодмосковьяГоночный автомобиль на трассе автодрома в Раменском городском округе Московской области
Гоночный автомобиль на трассе автодрома в Раменском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Медиасток Подмосковья
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В 2025 году автодром в поселке Быково Раменского округа Подмосковья готовится принять серию масштабных соревнований по драг-рейсингу. С мая по сентябрь здесь пройдет 10 крупных турниров, в которых примут участие более 200 лучших гонщиков страны. Об этом сообщил 360.ru.
Помимо зрелищных гонок, гости смогут насладиться экскурсиями по автодрому, поездками на драг- и дрифт-такси, вертолетными прогулками и выставками тюнингованных автомобилей. Для автолюбителей предусмотрена возможность испытать свои машины на профессиональной трассе, а детей порадует игровая зона.
Первый этап стартует 24 мая, а летом запланировано еще четыре турнира.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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