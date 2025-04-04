https://ria.ru/20250404/finlyandiya-2009377112.html
Финляндия проведет учения около российской границы
Финляндия проведет учения около российской границы - РИА Новости, 04.04.2025
Финляндия проведет учения около российской границы
Вертолеты финского егерского полка с 7 апреля неделю будут тренироваться на юге Финляндии, в том числе недалеко от границы с Россией, сообщили финские... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:31:00+03:00
2025-04-04T16:31:00+03:00
2025-04-04T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вертолеты финского егерского полка с 7 апреля неделю будут тренироваться на юге Финляндии, в том числе недалеко от границы с Россией, сообщили финские сухопутные силы."Последняя весенняя неделя ночных полетов вертолетного батальона егерского полка "Утти" начнется в понедельник, 7 апреля", — говорится в заявлении. Как уточняется, полеты в основном пройдут в Кюменлааксо — области, граничащей с Россией. Тренировки также запланированы в столичном регионе, Лахти, Котке и Коуволе. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023-го наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в прошлом году территорию республики впервые задействовали в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250402/granitsa-2008782690.html
https://ria.ru/20250306/finljandija-2003359336.html
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россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Россия, Финляндия, Швеция, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
Финляндия проведет учения около российской границы
Вертолеты финского егерского полка будут тренироваться вблизи российской границы