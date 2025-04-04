https://ria.ru/20250404/finlyandiya-2009377112.html

Финляндия проведет учения около российской границы

Финляндия проведет учения около российской границы - РИА Новости, 04.04.2025

Финляндия проведет учения около российской границы

Вертолеты финского егерского полка с 7 апреля неделю будут тренироваться на юге Финляндии, в том числе недалеко от границы с Россией, сообщили финские... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:31:00+03:00

2025-04-04T16:31:00+03:00

2025-04-04T17:05:00+03:00

россия

финляндия

швеция

павел кузнецов

владимир путин

дмитрий киселев

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/39/1527523910_0:208:2048:1360_1920x0_80_0_0_8cb6d181768635dd35fe28ace254d3a7.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вертолеты финского егерского полка с 7 апреля неделю будут тренироваться на юге Финляндии, в том числе недалеко от границы с Россией, сообщили финские сухопутные силы."Последняя весенняя неделя ночных полетов вертолетного батальона егерского полка "Утти" начнется в понедельник, 7 апреля", — говорится в заявлении. Как уточняется, полеты в основном пройдут в Кюменлааксо — области, граничащей с Россией. Тренировки также запланированы в столичном регионе, Лахти, Котке и Коуволе. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023-го наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в прошлом году территорию республики впервые задействовали в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250402/granitsa-2008782690.html

https://ria.ru/20250306/finljandija-2003359336.html

россия

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире