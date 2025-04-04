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Финляндия оценила последствия выхода из Оттавской конвенции - РИА Новости, 04.04.2025
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17:42 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/finljandija-2009403175.html
Финляндия оценила последствия выхода из Оттавской конвенции
Финляндия оценила последствия выхода из Оттавской конвенции - РИА Новости, 04.04.2025
Финляндия оценила последствия выхода из Оттавской конвенции
Выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин "того стоит", несмотря на репутационный ущерб страны на международной арене, заявил министр РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:42:00+03:00
2025-04-04T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин "того стоит", несмотря на репутационный ущерб страны на международной арене, заявил министр обороны Антти Хяккянен. Финское правительство ранее сообщило, что страна начнет подготовку по выходу страны из Оттавской конвенции. "Оно того стоит. Вчера на встрече министров обороны ЕС я сказал, что этот вопрос, безусловно, более актуален для тех, у кого есть протяженная сухопутная граница с Россией, чем для тех, у кого ее нет", - заявил Хяккянен агентству STT, отвечая на вопрос об ущербе международной репутации Финляндии после выхода из конвенции. Президент Александр Стубб ранее заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из Оттавской конвенции. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
https://ria.ru/20250321/miny-2006553939.html
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в мире, финляндия, россия, оттава, павел кузнецов
В мире, Финляндия, Россия, Оттава, Павел Кузнецов
Финляндия оценила последствия выхода из Оттавской конвенции

Глава Минобороны Финляндии Хяккянен: выход из Оттавской конвенции того стоит

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин "того стоит", несмотря на репутационный ущерб страны на международной арене, заявил министр обороны Антти Хяккянен.
Финское правительство ранее сообщило, что страна начнет подготовку по выходу страны из Оттавской конвенции.
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"Оно того стоит. Вчера на встрече министров обороны ЕС я сказал, что этот вопрос, безусловно, более актуален для тех, у кого есть протяженная сухопутная граница с Россией, чем для тех, у кого ее нет", - заявил Хяккянен агентству STT, отвечая на вопрос об ущербе международной репутации Финляндии после выхода из конвенции.
Президент Александр Стубб ранее заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
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Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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В миреФинляндияРоссияОттаваПавел Кузнецов
 
 
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