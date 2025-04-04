Рейтинг@Mail.ru
Артисты рассказали про закулисье VK Fest в докфильме "Музыка будь со мной" - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/film-2009301443.html
Артисты рассказали про закулисье VK Fest в докфильме "Музыка будь со мной"
Артисты рассказали про закулисье VK Fest в докфильме "Музыка будь со мной" - РИА Новости, 04.04.2025
Артисты рассказали про закулисье VK Fest в докфильме "Музыка будь со мной"
Кто предложил провести первый VK Fest, как он отправился в новые города и при чём тут суслики? Историю главного фестиваля страны раскрывает документальный фильм РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:39:00+03:00
2025-04-04T12:39:00+03:00
vk fest
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947430457_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_38563fa8973ead37161898eb882bba4d.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кто предложил провести первый VK Fest, как он отправился в новые города и при чём тут суслики? Историю главного фестиваля страны раскрывает документальный фильм "Музыка будь со мной" от медиа "На шуме". Интервью для него дали Баста, L'One, BLIZKEY и организаторы VK Fest. Фильм уже доступен в VK Видео.На 90 минут зритель может заглянуть в закулисье фестиваля и узнать, как VK Fest прошёл путь от идеи до ежегодного события, которое собирает сотни тысяч человек. Документальный фильм погружает в атмосферу опен-эйра из разных городов.Герои фильма поделились личными впечатлениями о VK Fest и мыслями об индустрии. Баста рассказал, как готовится к встрече со зрителями, почему считает VK Fest амбассадором фестивалей и какой музыки ему не хватает в целом. BLIZKEY дал советы молодым артистам и рассказал, как попасть на фестивали и стать знаменитым. L'One признался, что не любит работать по сценарию и импровизирует с трек-листами в рамках выступления, а ещё поделился историей создания сингла и обложки "Я в огне"."На московском VK Fest я презентовал песню „Я в огне“. Случился сиюминутный маркетинг, как я это называю. В Санкт-Петербурге на сцене фестиваля вышло так, что передо мной огонь, за мной огонь, всё это сходится вместе, и кажется, что я в одном большом костре. Зритель из первого ряда сделал фото — так и родилась обложка к синглу. Мы сделали мерч с этим принтом. Я его раздавал на фесте в Москве, когда презентовал песню", — сказал L'One.В фильм вошли истории от спикеров о начале фестиваля, его миссии и структуре. В нём можно узнать, кто придумал VK Fest, по какому принципу собирается лайнап, как организаторы строят работу, чтобы предусмотреть максимум деталей, и зачем фестиваль нужен соцсети и людям."Иногда за нашими технологиями и продуктами можно не сразу увидеть сердце и социальные инициативы. В основе каждого нашего проекта — польза для людей, комфорт и забота. Мы стремимся быть ближе к аудитории, говорить с ней на одном языке здесь и сейчас. Этот подход мы перенесли в наш фестиваль, где создаём пространство для живого общения и ярких эмоций", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.Кроме артистов, в документальном кино к 10-летию фестиваля снялись эксперт в области фестивального бизнеса Юрий Субботин, руководитель фестиваля Зоя Новикова, генеральный продюсер Radio Record Андрей Резников, исполнительный директор фестиваля Злата Колотвина и другие участники команды VK Fest. Медиа "На шуме" представило фильм в рамках документального проекта о фестивалях России.Справка:VK Fest 2025 пройдёт с 14 июня по 20 июля в пяти городах России. Впервые фестиваль принимают Челябинск и Казань, также VK Fest состоится в Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве.Ранее VK Fest объявил первую часть лайнапа: 70 артистов, которые выйдут на сцену в разных городах. Скоро фестиваль анонсирует площадки проведения и новых исполнителей, известных спикеров зоны лектория и представителей сцены блогеров. Билеты можно купить на сайте vkfest.ru
https://ria.ru/20250314/issledovanie-2004983176.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947430457_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b7235af1b0d528410bcb5e60798e3a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
vk fest, россия
VK Fest, Россия

Артисты рассказали про закулисье VK Fest в докфильме "Музыка будь со мной"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Посетители на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посетители на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кто предложил провести первый VK Fest, как он отправился в новые города и при чём тут суслики? Историю главного фестиваля страны раскрывает документальный фильм "Музыка будь со мной" от медиа "На шуме". Интервью для него дали Баста, L'One, BLIZKEY и организаторы VK Fest. Фильм уже доступен в VK Видео.
На 90 минут зритель может заглянуть в закулисье фестиваля и узнать, как VK Fest прошёл путь от идеи до ежегодного события, которое собирает сотни тысяч человек. Документальный фильм погружает в атмосферу опен-эйра из разных городов.
© НА ШУМЕ/ВКонтактеКадр из документального фильма "Музыка будь со мной"
Кадр из документального фильма Музыка будь со мной - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© НА ШУМЕ/ВКонтакте
Кадр из документального фильма "Музыка будь со мной"
Герои фильма поделились личными впечатлениями о VK Fest и мыслями об индустрии. Баста рассказал, как готовится к встрече со зрителями, почему считает VK Fest амбассадором фестивалей и какой музыки ему не хватает в целом. BLIZKEY дал советы молодым артистам и рассказал, как попасть на фестивали и стать знаменитым. L'One признался, что не любит работать по сценарию и импровизирует с трек-листами в рамках выступления, а ещё поделился историей создания сингла и обложки "Я в огне".
"На московском VK Fest я презентовал песню „Я в огне“. Случился сиюминутный маркетинг, как я это называю. В Санкт-Петербурге на сцене фестиваля вышло так, что передо мной огонь, за мной огонь, всё это сходится вместе, и кажется, что я в одном большом костре. Зритель из первого ряда сделал фото — так и родилась обложка к синглу. Мы сделали мерч с этим принтом. Я его раздавал на фесте в Москве, когда презентовал песню", — сказал L'One.
В фильм вошли истории от спикеров о начале фестиваля, его миссии и структуре. В нём можно узнать, кто придумал VK Fest, по какому принципу собирается лайнап, как организаторы строят работу, чтобы предусмотреть максимум деталей, и зачем фестиваль нужен соцсети и людям.
"Иногда за нашими технологиями и продуктами можно не сразу увидеть сердце и социальные инициативы. В основе каждого нашего проекта — польза для людей, комфорт и забота. Мы стремимся быть ближе к аудитории, говорить с ней на одном языке здесь и сейчас. Этот подход мы перенесли в наш фестиваль, где создаём пространство для живого общения и ярких эмоций", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Статистика VK Fest - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
VK Fest: россияне стали чаще ездить в другие города ради фестивалей
14 марта, 12:48
Кроме артистов, в документальном кино к 10-летию фестиваля снялись эксперт в области фестивального бизнеса Юрий Субботин, руководитель фестиваля Зоя Новикова, генеральный продюсер Radio Record Андрей Резников, исполнительный директор фестиваля Злата Колотвина и другие участники команды VK Fest. Медиа "На шуме" представило фильм в рамках документального проекта о фестивалях России.
Справка:
VK Fest 2025 пройдёт с 14 июня по 20 июля в пяти городах России. Впервые фестиваль принимают Челябинск и Казань, также VK Fest состоится в Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве.
Ранее VK Fest объявил первую часть лайнапа: 70 артистов, которые выйдут на сцену в разных городах. Скоро фестиваль анонсирует площадки проведения и новых исполнителей, известных спикеров зоны лектория и представителей сцены блогеров. Билеты можно купить на сайте vkfest.ru
 
VK FestРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала