https://ria.ru/20250404/film-2009301443.html

Артисты рассказали про закулисье VK Fest в докфильме "Музыка будь со мной"

Артисты рассказали про закулисье VK Fest в докфильме "Музыка будь со мной" - РИА Новости, 04.04.2025

Артисты рассказали про закулисье VK Fest в докфильме "Музыка будь со мной"

Кто предложил провести первый VK Fest, как он отправился в новые города и при чём тут суслики? Историю главного фестиваля страны раскрывает документальный фильм РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:39:00+03:00

2025-04-04T12:39:00+03:00

2025-04-04T12:39:00+03:00

vk fest

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кто предложил провести первый VK Fest, как он отправился в новые города и при чём тут суслики? Историю главного фестиваля страны раскрывает документальный фильм "Музыка будь со мной" от медиа "На шуме". Интервью для него дали Баста, L'One, BLIZKEY и организаторы VK Fest. Фильм уже доступен в VK Видео.На 90 минут зритель может заглянуть в закулисье фестиваля и узнать, как VK Fest прошёл путь от идеи до ежегодного события, которое собирает сотни тысяч человек. Документальный фильм погружает в атмосферу опен-эйра из разных городов.Герои фильма поделились личными впечатлениями о VK Fest и мыслями об индустрии. Баста рассказал, как готовится к встрече со зрителями, почему считает VK Fest амбассадором фестивалей и какой музыки ему не хватает в целом. BLIZKEY дал советы молодым артистам и рассказал, как попасть на фестивали и стать знаменитым. L'One признался, что не любит работать по сценарию и импровизирует с трек-листами в рамках выступления, а ещё поделился историей создания сингла и обложки "Я в огне"."На московском VK Fest я презентовал песню „Я в огне“. Случился сиюминутный маркетинг, как я это называю. В Санкт-Петербурге на сцене фестиваля вышло так, что передо мной огонь, за мной огонь, всё это сходится вместе, и кажется, что я в одном большом костре. Зритель из первого ряда сделал фото — так и родилась обложка к синглу. Мы сделали мерч с этим принтом. Я его раздавал на фесте в Москве, когда презентовал песню", — сказал L'One.В фильм вошли истории от спикеров о начале фестиваля, его миссии и структуре. В нём можно узнать, кто придумал VK Fest, по какому принципу собирается лайнап, как организаторы строят работу, чтобы предусмотреть максимум деталей, и зачем фестиваль нужен соцсети и людям."Иногда за нашими технологиями и продуктами можно не сразу увидеть сердце и социальные инициативы. В основе каждого нашего проекта — польза для людей, комфорт и забота. Мы стремимся быть ближе к аудитории, говорить с ней на одном языке здесь и сейчас. Этот подход мы перенесли в наш фестиваль, где создаём пространство для живого общения и ярких эмоций", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.Кроме артистов, в документальном кино к 10-летию фестиваля снялись эксперт в области фестивального бизнеса Юрий Субботин, руководитель фестиваля Зоя Новикова, генеральный продюсер Radio Record Андрей Резников, исполнительный директор фестиваля Злата Колотвина и другие участники команды VK Fest. Медиа "На шуме" представило фильм в рамках документального проекта о фестивалях России.Справка:VK Fest 2025 пройдёт с 14 июня по 20 июля в пяти городах России. Впервые фестиваль принимают Челябинск и Казань, также VK Fest состоится в Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве.Ранее VK Fest объявил первую часть лайнапа: 70 артистов, которые выйдут на сцену в разных городах. Скоро фестиваль анонсирует площадки проведения и новых исполнителей, известных спикеров зоны лектория и представителей сцены блогеров. Билеты можно купить на сайте vkfest.ru

https://ria.ru/20250314/issledovanie-2004983176.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

vk fest, россия