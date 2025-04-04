https://ria.ru/20250404/estoniya-2009437586.html

Эстония приостановит работу КПП на границе с Россией

Эстония приостановит работу КПП на границе с Россией - РИА Новости, 04.04.2025

Эстония приостановит работу КПП на границе с Россией

Эстония с 30 апреля по 2 мая включительно приостанавливает для пешеходов работу пункта пропуска на границе с Россией "Нарва-1", сообщает Федеральная таможенная... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:37:00+03:00

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2025-04-04T20:37:00+03:00

россия

эстония

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Эстония с 30 апреля по 2 мая включительно приостанавливает для пешеходов работу пункта пропуска на границе с Россией "Нарва-1", сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "Правительство Эстонской Республики приостанавливает с 30 апреля по 2 мая 2025 года включительно работу пункта пропуска "Нарва-1" (сопредельный на российской стороне – "Ивангород") для пересечения его пешеходами", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. ФТС РФ рекомендует учитывать указанную информацию и воспользоваться иными пунктами пропуска, в том числе расположенными на российско-эстонском участке госграницы и открытыми для пересечения физлицами – МАПП "Куничина Гора", МАПП "Шумилкино" в регионе деятельности Псковской таможни.

https://ria.ru/20250403/estonija-2009007176.html

россия

эстония

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россия, эстония, федеральная таможенная служба (фтс россии)