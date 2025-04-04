https://ria.ru/20250404/dtp-2009400179.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 04.04.2025

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму

Трое пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Крыму продолжают лечение в больницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:37:00+03:00

2025-04-04T17:37:00+03:00

2025-04-04T18:03:00+03:00

происшествия

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Трое пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Крыму продолжают лечение в больницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма. "По состоянию на 04.04.2024 в медицинских организациях республики Крым получают стационарное лечение три пациента, пострадавшие в результате ДТП, произошедшего 24 марта в Симферопольском районе", - говорится в сообщении. Все пациенты, находящиеся на стационарном лечении, в удовлетворительном стабильном состоянии, с положительной динамикой, уточнили в ведомстве. На трассе возле аэропорта под Симферополем 24 марта рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. По данным минздрава региона, шесть человек погибли, в больницу были доставлены 37 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 22 человека были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Водитель автобуса выжил, он был задержан и арестован на два месяца на время следствия.

https://ria.ru/20250326/dtp-2007472872.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, симферополь, республика крым