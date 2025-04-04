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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 04.04.2025
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17:37 04.04.2025 (обновлено: 18:03 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/dtp-2009400179.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 04.04.2025
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму
Трое пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Крыму продолжают лечение в больницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:37:00+03:00
2025-04-04T18:03:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Трое пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Крыму продолжают лечение в больницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма. "По состоянию на 04.04.2024 в медицинских организациях республики Крым получают стационарное лечение три пациента, пострадавшие в результате ДТП, произошедшего 24 марта в Симферопольском районе", - говорится в сообщении. Все пациенты, находящиеся на стационарном лечении, в удовлетворительном стабильном состоянии, с положительной динамикой, уточнили в ведомстве. На трассе возле аэропорта под Симферополем 24 марта рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. По данным минздрава региона, шесть человек погибли, в больницу были доставлены 37 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 22 человека были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Водитель автобуса выжил, он был задержан и арестован на два месяца на время следствия.
https://ria.ru/20250326/dtp-2007472872.html
симферополь
республика крым
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происшествия, симферополь, республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму

Минздрав Крыма: трое пострадавших в ДТП с автобусом остаются в больницах

© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Симферополе
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтакте
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Трое пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Крыму продолжают лечение в больницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма.
«
"По состоянию на 04.04.2024 в медицинских организациях республики Крым получают стационарное лечение три пациента, пострадавшие в результате ДТП, произошедшего 24 марта в Симферопольском районе", - говорится в сообщении.
Все пациенты, находящиеся на стационарном лечении, в удовлетворительном стабильном состоянии, с положительной динамикой, уточнили в ведомстве.
На трассе возле аэропорта под Симферополем 24 марта рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. По данным минздрава региона, шесть человек погибли, в больницу были доставлены 37 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 22 человека были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Водитель автобуса выжил, он был задержан и арестован на два месяца на время следствия.
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Крыму арестовали водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП
26 марта, 15:46
 
ПроисшествияСимферопольРеспублика Крым
 
 
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