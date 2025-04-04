https://ria.ru/20250404/drony-2009404173.html

Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области

Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области - РИА Новости, 04.04.2025

Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области

Четверо мужчин в Ракитянском районе и мужчина в Шебекинском округе Белгородской области ранены в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:46:00+03:00

2025-04-04T17:46:00+03:00

2025-04-04T18:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

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вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Четверо мужчин в Ракитянском районе и мужчина в Шебекинском округе Белгородской области ранены в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотника... четверо мужчин получили ранения. Бригады СМП доставляют троих мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в областную клиническую больницу. Четвертого пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что повреждены восемь транспортных средств и фасад здания.Гладков отметил, что в хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по работающей в поле сельхозтехнике. Водитель самостоятельно обратился в Большетроицкую РБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу.

https://ria.ru/20250404/most-2009387250.html

https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html

белгородская область

ракитянский район

белгород

россия

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белгородская область, ракитянский район, белгород, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины