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Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области - РИА Новости, 04.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 04.04.2025 (обновлено: 18:04 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/drony-2009404173.html
Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области
Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области - РИА Новости, 04.04.2025
Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области
Четверо мужчин в Ракитянском районе и мужчина в Шебекинском округе Белгородской области ранены в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:46:00+03:00
2025-04-04T18:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
ракитянский район
белгород
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Четверо мужчин в Ракитянском районе и мужчина в Шебекинском округе Белгородской области ранены в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотника... четверо мужчин получили ранения. Бригады СМП доставляют троих мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в областную клиническую больницу. Четвертого пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что повреждены восемь транспортных средств и фасад здания.Гладков отметил, что в хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по работающей в поле сельхозтехнике. Водитель самостоятельно обратился в Большетроицкую РБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу.
https://ria.ru/20250404/most-2009387250.html
https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html
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белгородская область, ракитянский район, белгород, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области

При атаке украинских БПЛА в Белгородской области ранены пять мирных жителей

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Четверо мужчин в Ракитянском районе и мужчина в Шебекинском округе Белгородской области ранены в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотника... четверо мужчин получили ранения. Бригады СМП доставляют троих мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в областную клиническую больницу. Четвертого пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Он добавил, что повреждены восемь транспортных средств и фасад здания.
Гладков отметил, что в хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по работающей в поле сельхозтехнике. Водитель самостоятельно обратился в Большетроицкую РБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРакитянский районБелгородВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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