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Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области
Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области - РИА Новости, 04.04.2025
Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области
Четверо мужчин в Ракитянском районе и мужчина в Шебекинском округе Белгородской области ранены в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:46:00+03:00
2025-04-04T17:46:00+03:00
2025-04-04T18:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Четверо мужчин в Ракитянском районе и мужчина в Шебекинском округе Белгородской области ранены в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотника... четверо мужчин получили ранения. Бригады СМП доставляют троих мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в областную клиническую больницу. Четвертого пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что повреждены восемь транспортных средств и фасад здания.Гладков отметил, что в хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по работающей в поле сельхозтехнике. Водитель самостоятельно обратился в Большетроицкую РБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу.
https://ria.ru/20250404/most-2009387250.html
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белгородская область, ракитянский район, белгород, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ ранили пять мирных жителей Белгородской области
При атаке украинских БПЛА в Белгородской области ранены пять мирных жителей