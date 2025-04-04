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Дрон ВСУ ранил мирного жителя в селе в Белгородской области
Дрон ВСУ ранил мирного жителя в селе в Белгородской области - РИА Новости, 04.04.2025
Дрон ВСУ ранил мирного жителя в селе в Белгородской области
Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ по легковому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:49:00+03:00
2025-04-04T21:49:00+03:00
2025-04-04T22:04:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ по легковому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В результате атаки дрона ВСУ ранен ещё один мирный житель. В селе Двулучное Валуйского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчина с ожогами лица и руки самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение", - написал он в Telegram-канале.Также Гладков уточнил, что транспортное средство мужчины полностью уничтожено огнём.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009433829.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дрон ВСУ ранил мирного жителя в селе в Белгородской области
При атаке дрона ВСУ по машине в селе в Белгородской области ранен мирный житель