https://ria.ru/20250404/dron-2009445317.html

Дрон ВСУ ранил мирного жителя в селе в Белгородской области

Дрон ВСУ ранил мирного жителя в селе в Белгородской области - РИА Новости, 04.04.2025

Дрон ВСУ ранил мирного жителя в селе в Белгородской области

Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ по легковому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:49:00+03:00

2025-04-04T21:49:00+03:00

2025-04-04T22:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ по легковому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В результате атаки дрона ВСУ ранен ещё один мирный житель. В селе Двулучное Валуйского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчина с ожогами лица и руки самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение", - написал он в Telegram-канале.Также Гладков уточнил, что транспортное средство мужчины полностью уничтожено огнём.

https://ria.ru/20250404/vsu-2009433829.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия