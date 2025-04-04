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Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
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01:30 04.04.2025 (обновлено: 11:08 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009231307.html
Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев
Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев
Между Россией и США существует огромные возможности для диалога и сотрудничества, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ РИА Новости, 04.04.2025
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россия
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Между Россией и США существует огромные возможности для диалога и сотрудничества, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Я думаю, что у нас есть огромные возможности вести диалог и бизнес вместе", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
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россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев

Дмитриев: у России и США есть огромные возможности для диалога и сотрудничества

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Между Россией и США существует огромные возможности для диалога и сотрудничества, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Я думаю, что у нас есть огромные возможности вести диалог и бизнес вместе", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава РФПИ Дмитриев высказался о восстановлении диалога России и США
Вчера, 11:43
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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