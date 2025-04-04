https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009231307.html
Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев
Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.04.2025
Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев
Между Россией и США существует огромные возможности для диалога и сотрудничества, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:30:00+03:00
2025-04-04T01:30:00+03:00
2025-04-04T11:08:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Между Россией и США существует огромные возможности для диалога и сотрудничества, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Я думаю, что у нас есть огромные возможности вести диалог и бизнес вместе", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250403/dialog-2009068490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия и США имеют огромные возможности для диалога, заявил Дмитриев
Дмитриев: у России и США есть огромные возможности для диалога и сотрудничества